В Бишкеке задержали группу, нападавшую на прохожих и отнимавшую телефоны

178  0
В Бишкеке задержаны троих граждан, которых подозревают в серии грабежей с применением физической силы. Об этом сообщает пресс-служба УВД Первомайского района.

В ходе оперативных мероприятий были задержаны С.Э., 2006 года рождения, С.Б., 2008 года рождения, и Ч.А., 2010 года рождения. В ходе следствия милиция изъяла четыре мобильных телефона, ранее добытые преступным путём, и признала их вещественными доказательствами.

Как установлено, задержанные передвигались на автомобиле с поддельными государственными регистрационными номерами. Они выслеживали одиноко идущих по улице граждан и, под предлогом необходимости позвонить, применяли физическую силу и открыто завладевали мобильными телефонами потерпевших.

По данному факту уголовное дело по статье 206 (Грабеж) УК КР.

Основанием для расследования стало заявление гражданина М.С. Он сообщил, что 12 января около 02:00 на улице М. Горького неизвестные лица, применив силу, открыто похитили у него мобильный телефон iPhone 13 Pro Max стоимостью 60 тысяч сомов и скрылись.

В настоящее время милиция проверяет задержанных на причастность к другим аналогичным преступлениям. Граждан, пострадавших от действий указанных лиц либо владеющих информацией, просят обращаться по телефонам 0 998 81 04 06 и 102.

Решением суда задержанные заключены под стражу сроком на 2 месяца.


задержание, кража, несовершеннолетние, Бишкек
