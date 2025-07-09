В Оше по поручению Камчыбека Ташиева вновь задержаны чиновники

Совещание в Оше с участием главы ГКНБ Камчыбека Ташиева закончилось громкой развязкой. Как сообщает телеканал "Регион", по поручению председателя спецслужб с заседания были выведены и доставлены на допрос шесть сотрудников налоговых органов.

В их числе начальник налоговой службы Узгенского района и заместитель начальника налоговой службы Кара-Суйского района.

Камчыбек Ташиев, комментируя ситуацию, потребовал немедленно провести проверку в отношении этих должностных лиц.

- Говорит, начальник Кара-Суйской налоговой уже на допросе в центральном аппарате. А заместитель сидит тут и врет. Я что, ваш подчиненный? Почему вы мне врете? - резко заявил глава ГКНБ.

По словам Ташиева, в ряде районов выявлены серьёзные нарушения, и теперь каждому эпизоду будет дана принципиальная оценка.

Напомним, в конце июня прямо на совещании мэрии Токмока Ташиев поручил сотрудникам ГКНБ задержать мэра Токмока по подозрению в злоупотреблении служебным положением и нанесении ущерба государству.