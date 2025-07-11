Эксперты рассказали о последствиях возможного запрета диаспор в России

В Госдуме активизировались дискуссии о регулировании деятельности этнических диаспор, включая возможный запрет их деятельности. На фоне осложнения российско-азербайджанских отношений вопрос приобрел особую остроту. Специально для ВФокусе Mail ситуацию прокомментировали доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев и председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов.

Ошибки в понимании диаспор

Основная проблема, по мнению доцента кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военного политолога Александра Перенджиева, заключается в смешении различных понятий: международных отношений, гражданства и этнической принадлежности. По его словам, важно различать три ключевых понятия: диаспоры, национально-культурные автономии и местные этнические сообщества. Диаспора включает всех носителей азербайджанской культуры в России независимо от гражданства, но она неоднородна и состоит из различных групп с разными интересами.

В России действует "хороший", как отметил эксперт, закон о национально-культурных автономиях, устанавливающий, что их члены должны быть гражданами нашей страны.

Вопрос в том, как он соблюдается. Я сейчас не говорю его менять, надо сначала разобраться, как он исполняется. Нужно, чтобы глава Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России мог действительно сказать, что с него можно спрашивать, чтобы все региональные и местные автономии подчинялись по вертикали власти.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев предложил включить национально-культурные автономии в рамки закона об общественных объединениях, чтобы упорядочить их деятельность.

Однако председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов считает, что действующий закон о национально-культурных автономиях не соответствует современным вызовам.

"Закон 70−90-х годов нужно пересмотреть, потому что он позволяет национальным объединениям заниматься политической деятельностью и получать иностранное финансирование. Фактически они могут действовать как иностранные агенты, но продолжают существовать без ограничений", - подчеркивает Кабанов.

По мнению эксперта, ключевая проблема заключается в том, что диаспоры нередко выходят за рамки культурной деятельности и участвуют в экономических и политических процессах, что может создавать угрозу безопасности. Также он отметил, что подобные практики могут провоцировать межнациональные конфликты. В качестве примера приводятся случаи, когда представители диаспор демонстративно используют символику других государств, что, по мнению эксперта, недопустимо.

Один из аргументов противников запрета в экспертном сообществе - возможные экономические последствия. Однако Кирилл Кабанов считает, что эти опасения преувеличены.

Председатель Национального антикоррупционного комитета РФ Кирилл Кабанов:

"Какие экономические последствия? Если рынки, контролируемые диаспорами, закроются, это лишь прекратит отмывание денег. Эти деньги не остаются в России - они уходят за рубеж. Поэтому не надо бояться бороться с теневой экономикой. Да, определенный сегмент останется, но это не значит, что мы должны мириться с криминальными схемами."

Эксперт также напомнил, что аналогичный подход применялся в других странах - например, в США во время Второй мировой войны, когда легализовали средства мафии для поддержки экономики.

Жесткие меры против преступности

Кирилл Кабанов предложил ввести уголовную ответственность за создание этнических преступных сообществ. "Нужна жесткая уголовная ответственность за организацию этнических ОПГ. Это должно быть пожизненное заключение с конфискацией имущества. Только тогда ситуация изменится", - отметил он.

При этом эксперт подчеркнул, что такие меры не должны затрагивать законопослушных граждан - речь идет именно о пресечении криминальной деятельности.

Возможные ответные меры со стороны других стран в отношении русских общин он считает маловероятными. "Где вы видели русскую диаспору за рубежом? Есть культурные центры, но нет структур, которые бы лоббировали экономические или политические интересы так, как это делают некоторые диаспоры в России", - сказал Кабанов.

Он также отметил, что те, кто считает Россию своей страной, не будут чувствовать себя ущемленными из-за ограничений на деятельность диаспор.

"Я знаю многих азербайджанцев, армян, дагестанцев, которые живут здесь десятилетиями и не идентифицируют себя через диаспоры. Они - часть нашего общества. А разделение по национальному признаку лишь провоцирует конфликты", - заключил эксперт.