Общественный транспорт Ташкента перейдёт на агломерационный формат

Президент Узбекистана поручил перевести общественный транспорт Ташкента на агломерационный формат - 20 автобусных маршрутов продлят на 15−20 км за ТКАД и откроют 6 новых. Кроме того, в столице внедрят интеллектуальную систему управления светофорами на 700 перекрёстках, ожидается сокращение заторов на 25−30%.

На совещании по повышению безопасности дорожного движения президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев остановился на теме общественного транспорта, сообщил его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

Глава государства отметил, что система общественного транспорта в стране пока не налажена достаточно, чтобы удовлетворить население.

Междугородние автобусы, сказал он, как правило, не следуют по расписанию, а отправляются только после того, как наберётся 40−50 пассажиров. Это связано с тем, что для предпринимателей, занимающихся междугородними перевозками, не предусмотрен механизм компенсации убытков. Субсидии предоставляются только для пригородных маршрутов.

Президент заявил, что теперь будет внедрена новая система развития общественного транспорта, обслуживающего средние и дальние расстояния.

Для этого будет применён отдельный подход к Ташкенту и междугородним маршрутам.

Каждый день в Ташкент приезжает около 1 миллиона человек, из них 275 тысяч - из Ташкентской области. В связи с этим система общественного транспорта столицы перейдёт на единый агломерационный формат, охватывая все прилегающие районы области, заявил президент.

Для этого 20 автобусных маршрутов, доходящих до Ташкентской кольцевой автодороги, будут продлены на 15−20 км, а также будет добавлено ещё 6 новых маршрутов. Это, как ожидается, создаст удобства для жителей Ташкентской области.

"Не стоит беспокоиться, что при удлинении маршрутов возрастёт время ожидания. До сентября мы привезём в столицу 200 новых автобусов, а в следующем году - ещё 1000", - заявил президент.

Новую систему поручено внедрить с 1 сентября в Ташкенте и Ташкентской области, а с 1 января - в других крупных городах.

На совещании подчёркнута также необходимость оживить междугородние и межобластные автобусные маршруты. В этом направлении для автобусов и микроавтобусов будет введена субсидия на одного пассажира.

Льгота по утилизационному сбору для автобусов будет продлена ещё на три года и распространена на микроавтобусы.

Кроме того, освобождение от таможенной пошлины, ранее предусмотренное для туристических автобусов, в течение трёх лет будет действовать и для общественного транспорта.

Предприниматели при этом должны соблюдать два условия: строго следовать графику движения и подключиться к электронной платёжной системе с прозрачным отображением доходов.

Президент также отметил, что в стране начаты проекты по созданию безопасного и удобного общественного транспорта.

Так, в Ташкенте с привлечением 300 млн долларов инвестиций из Китая планируется отремонтировать 200 км дорог и 4 моста.

Для снижения заторов в столице будет запущена интеллектуальная транспортная система. К ней будут подключены более 700 перекрёстков города, а также все светофоры и камеры фото- и видеонаблюдения. Удалённое управление светофорами в зависимости от транспортного потока, как ожидается, может сократить заторы на 25−30%.

Шавкат Мирзиёев также рассказал, что лично проверил состояние дорог в Ташкенте и попал в пробку: "В прошлую субботу, воскресенье, я сам ездил за рулём. Никто же не знает, кто за рулём. Но я тоже стоял в пробке - минут 15−20 простоял, причём нормально простоял".

Междугородное сообщение

На совещании также отмечалось, что на республиканских и международных трассах имеется более 1200 разворотных участков, однако лишь на 146 из них оборудованы подземные или надземные развороты эстакадного типа. Кроме того, из более чем 10 тысяч пешеходных переходов только 154 обустроены в виде подземных или надземных переходов.

В связи с этим до 1 октября будет проведено обследование международных трасс Ташкент - Самарканд - Термез, Ташкент - Ферганская долина и Самарканд - Бухара на соответствие требованиям безопасности.

До конца года будет разработано технико-экономическое обоснование, в котором укажут, сколько подземных и надземных разворотов эстакадного и пешеходных переходов, а современных светоотражающих дорожных знаков и разметки необходимо установить.

В прогноз на следующий год на реализацию этих целей заложено привлечение 200 млн долларов из средств международных финансовых организаций.

Источник: gazeta.uz