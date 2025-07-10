Хирурги клиники "Аманат" избавили пациентку от гигантской кисты

- Без преувеличения, образование было размером почти с футбольный мяч, оно находилось в передней брюшной стенке, ниже пупка. Не могу даже сказать, что это редчайшая патология, поскольку ни мои учителя никогда о такой патологии не рассказывали, ни мне самому за более чем 30-летнюю практику не приходилось сталкиваться с подобным случаем, в медицинской литературе мы тоже не нашли ничего похожего. В общем уникальная нам попалась пациентка, - говорит со смехом один из ведущих хирургов Кыргызстана, доктор медицинских наук Расул Султангазиев.

Но тогда было не до смеха. Киста-незнакомка была еще и с большими тайнами. По словам Расула Абалиевича, УЗИ и МРТ не показали полной картины, как она расположена, соприкасается ли с органами брюшной полости и насколько. Судя по результатам обследований, она не входила в брюшную полость, а была наружной. Но насколько наружной, какова была ее природа, на фоне чего образовалась и откуда исходила – из мышечного слоя или из других тканей – все это было неизвестно.

Как рассказала пациентка, в конце прошлого года ее прооперировали в Турции по поводу рака желудка. Хирурги, конечно, не могли не увидеть кисты. Но не предложили ей прооперироваться у них, может быть, именно по причине неоднозначности образования. Тогда также не известно было – злокачественное оно или доброкачественное.

- Майрамбубу обратилась к нам в декабре прошлого года. После обследования мы честно сказали пациентке, что никогда с подобной патологией не сталкивались и посоветовали ей обратиться к турецким хирургам, - говорит Султангазиев. – Но она категорически отказалась куда-либо ехать, сказала, что доверяет нам и уверена, что мы поможем ей, дома, дескать, и стены помогают.

- На консилиуме мы решили сначала пунктировать кисту, попытались избежать операции. Раза три выпускали по 700-800 миллилитров серозной жидкости, находившейся в ней, вводили затем специальный медицинский спирт в надежде, что ее стенки слипнутся, и новообразование со временем исчезнет. Но этого не случилось, наши манипуляции улучшали состояние женщины, что через некоторое время киста вновь увеличивалась размерах и могла прорваться. Что и случилось. То есть образование в любом случае надо было убирать.

- Признаюсь, я волновался перед операцией больше обычного, потому что даже не представлял, с чем могу столкнуться, и как ее закончить. Хотя много раз прокручивал в уме разные варианты развития ситуации, но так конкретно ничего и не прояснилось, - откровенно сказал Расул Абалиевич.

Поэтому, по его словам, решения пришлось принимать уже по ходу операции и действовать, как говорится, на свой страх и риск. А в этом случае результат действий может быть непредсказуем.

Это не первая операция Султангазиева, когда он идет по нехоженой хирургической тропе. Но, наверное, спрашивать хирургов, тем более такого уровня, как Расул Султангазиев, что ими движет в таких случаях, по меньшей мере, неуместно.

- В принципе любая операция сопряжена с риском для жизни и здоровья больного – в какой-то момент всё может пойти не так, как планировалось. Даже самая стандартная может принести любые неожиданности. И от этих неожиданностей может зависеть результат. Мы, хирурги, в принципе к ним готовы, но всегда же хочется, закончить операцию без серьезных осложнений, которые, поверьте, пережить тяжело и морально, и физически, - сказал он. И, помолчав, добавил: - Поэтому риск должен быть просчитан, обоснован и оправдан. Но в данном случае, кроме операции, у нас не было других вариантов, разве что отказать больной. Но это не в моих правилах.

Не у каждого хирурга хватит воли и мужества, чтобы идти заведомо неизведанным путем и быстро принимать решения, поскольку времени на раздумья в операционной просто нет. Кроме этих качеств, нужны глубокие знания, а каждое движение скальпелем должно быть тщательно продумано. Расчет на миллиметры. Чуть в сторону - и... операцию можно считать неудачной или начнутся осложнения, чего, как сказал Султангазиев, и боятся хирурги.

- Перед операцией, по данным обследований, мы даже границы кисты не могли определить. И только сделав вертикальный разрез от пупка до лона, я определил, куда надо двигаться. Большая часть кисты располагалась слева, поэтому расширил операционное поле с левой стороны. Киста примыкала к верхней ости подвздошной кости (наиболее крупной из трёх костей, формирующих тазовую кость). Когда отделили кисту от кости, она "ушла" в левое подреберье. Технически сложно было добраться до той ее части, которая обосновалась там, – поясняет Расул Абалиевич, показывая кадры видеосъемки той операции.

– Но аккуратно, выделив кисту, дошли до ребра и удалили образование уже полностью. И те места, где киста соприкасалась с другими тканями, мышцами и костями, мы обработали органоплазменной коагуляцией, чтобы предупредить развитие метастаз на случай онкологического характера кисты.

Знаю, что Султангазиев, как, кстати, и многие его коллеги, не любит вопроса о том, сколько часов длилась операция. Он считает, что операция длится ровно столько, чтобы её начать и завершить. И при этом всё должно быть выполнено качественно.

Но его коллега, врач реаниматолог-анестезиолог Жаныбек Эркинбаев, которого в медицинских кругах столицы справедливо называют ассом в анестезиологии, сказал, что операция длилась три с половиной часа. А кому как не ему точно, до минуты, знать это. Ведь именно он во время операции управляет не только наркозом, но и всей физиологией пациента. Каждый его вдох, каждый удар сердца находятся под контролем Жаныбека Сардаловича.

- Все у него рассчитано самым тщательным образом и не только во время операции, но и до и после нее. Я абсолютно уверен в его компетенции и спокоен, когда он рядом. Он по всем критериям однозначно входит, как сегодня модно говорить, в ТОП-5 лучших анестезиологов в стране, - так тепло и по-дружески Расул Абалиевич отозвался о коллеге, с которым не раз выходили, казалось бы, уже из безнадежных ситуаций.

Я тоже однажды видела, как Жаныбек Сардалович общался с нервничающим пациентом перед операцией, как внимательно осматривал его, отвечал на все вопросы по поводу операции, наркоза, и мужчина перешел на спокойный эмоциональный уровень. И если Расул Султангазев устраняет конкретные проблемы больного, то Жаныбек Эркинбаев контролирует поведение всех его органов. То есть каждый делает свою работу.

Такой сплоченный коллектив, точнее сказать, тандем, который сложился много лет назад, - обязательное условие для работы медиков. Без взаимопонимания справиться с проблемами больных невозможно, да и с почти ежедневным напряжением тоже.

…Майрамбубу уже выписали из клиники. Она приходит на перевязки. Гистологическое исследование кисты показало, что она образовалась в результате воспаления, а не онкологии. И уже с полной уверенностью можно сказать, что и из этой нестандартной, непредсказуемой ситуации врачи клиники "Аманат" Международного университета Кыргызстана вышли победителями.

Целый букет страданий

Мы разговаривали с Расулом Абалиевичем сразу после многочасовой операции, проведенной им другой пациентке 59-летней Толгонай с целым букетом серьезных заболеваний. По его словам, в последнее время в клинику часто обращаются пациенты с несколькими заболеваниями, причем уже в запущенном состоянии, когда порой им сложно помочь.

У этой женщины тоже было несколько патологий. Но две из них требовали хирургического вмешательства. Одна их них - грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая долго ее мучила. При этом заболевании в грудную полость смещаются внутренние органы, которые в норме располагаются в брюшной полости, то есть ниже диафрагмы.

- Желудок у моей пациентки находился в грудной клетке. Его содержимое забрасывалось в пищевод, что приводило к воспалению его слизистой. Ее постоянно мучили боли в грудной клетке, изжога, отрыжка, тошнота, горький привкус во рту. Сердце из-за того, что желудок сдавливал его, работало с нарушением. Кроме того, у женщины было еще полное выпадение влагалища, недержание мочи, - перечисляет Расул Абалиевич патологии, от которых он избавил больную.

По его словам, желудок он вернул на место. А из его тканей создал своеобразную муфту вокруг нижнего отдела пищевода, за счет чего орган уже не провалится, а будет держаться в положенном ему природой месте, и содержимое желудка уже не будет попадать в него. Ножки диафрагмы хирург ушил, тем самым уменьшил размер пищеводного отверстия, то есть надежно перекрыл дорогу бродяге-желудку в грудную полость.

Вторую патологию тоже устранили, хотя это было довольно проблематично. Сложность возникла из-за того, что ранее женщине удалили матку, к которой в таких случаях подтягивается и фиксируется выпавшее влагалище. Но Султангазиев и Эркинбаев нашли выход и тут: подшили один конец сетчатого имплантанта к культе влагалища, а другой конец зафиксировали на крестце. И оно вернулось на свое законное место и надежно поддерживается теперь "сеткой".

Пациентка, как сказал Жаныбек Сардалович, вернувшийся из реанимации, уже пришла в себя после наркоза и поблагодарила врачей…