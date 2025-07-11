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Любителей азартных игр в Узбекистане внесут в реестр

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- Светлана Лаптева
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Соответствующее положение одобрил Минюст Узбекистана. Ведомство зарегистрировало положение Национального агентства перспективных проектов (НАПП) о госреестре игроков и ставок. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Реестр создается для учета и контроля финансовых операций при организации игр, основанных на риске, ставок и лотерей. Платформа также позволит защищать права и интересы игроков и инвесторов.

В него будут вносить информацию об игроках, организаторах игр, о выплатах выигрышей, ставок. Оператором реестра назначен единый интегратор Uzinfocom, который также будет отвечать за его техподдержку. В планах интеграция платформы с базами данными ведомств.

Uzinfocom также будет принимать и рассматривать заявки от игроков и организаторов игр. При этом информация в реестре будет храниться пять лет.

НАПП оставляет за собой право устанавливать ежемесячные лимиты на ставки. В то же время гражданин Узбекистана может подать заявление в ведомство об увеличении лимита, однако он не должен превышать 10% от дохода заявителя.

Если же игрок решил выйти из реестра, то Uzinfocom должен будет ограничить возможность вносить деньги на депозит и уведомляет организаторов ставок. При этом деньги, полученные от выигрышей, перечисляются на банковский счет играющего.

Источник: kursiv.media


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URL: https://www.vb.kg/447951
Теги:
Узбекистан
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