Любителей азартных игр в Узбекистане внесут в реестр

Соответствующее положение одобрил Минюст Узбекистана. Ведомство зарегистрировало положение Национального агентства перспективных проектов (НАПП) о госреестре игроков и ставок. Документ опубликован на портале Lex.uz.

Реестр создается для учета и контроля финансовых операций при организации игр, основанных на риске, ставок и лотерей. Платформа также позволит защищать права и интересы игроков и инвесторов.

В него будут вносить информацию об игроках, организаторах игр, о выплатах выигрышей, ставок. Оператором реестра назначен единый интегратор Uzinfocom, который также будет отвечать за его техподдержку. В планах интеграция платформы с базами данными ведомств.

Uzinfocom также будет принимать и рассматривать заявки от игроков и организаторов игр. При этом информация в реестре будет храниться пять лет.

НАПП оставляет за собой право устанавливать ежемесячные лимиты на ставки. В то же время гражданин Узбекистана может подать заявление в ведомство об увеличении лимита, однако он не должен превышать 10% от дохода заявителя.

Если же игрок решил выйти из реестра, то Uzinfocom должен будет ограничить возможность вносить деньги на депозит и уведомляет организаторов ставок. При этом деньги, полученные от выигрышей, перечисляются на банковский счет играющего.

Источник: kursiv.media