Адина Кочконбаева завоевала золото Кубка Азии по дзюдо

Представительница Кыргызстана Адина Кочконбаева стала чемпионкой молодежного Кубка Азии по дзюдо, который проходил с 3 по 5 июля в Алматы.

20-летняя кыргызстанка выступала в весовой категории до 63 кг, в которой соревновались 18 участниц. На пути к финалу Кочконбаева одержала уверенные победы над соперницами из Туркменистана и Казахстана.

В полуфинале она взяла верх над казахстанкой Сезим Отеули, а в финале встретилась с ещё одной представительницей Казахстана - Дилназ Досберген, победив и завоевав золотую медаль турнира.

Победа Кочконбаевой стала значимым успехом для сборной Кыргызстана и подтверждением высокого уровня подготовки молодых спортсменок в стране.