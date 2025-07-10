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Адина Кочконбаева завоевала золото Кубка Азии по дзюдо

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- Самуэль Деди Ирие
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Представительница Кыргызстана Адина Кочконбаева стала чемпионкой молодежного Кубка Азии по дзюдо, который проходил с 3 по 5 июля в Алматы.

20-летняя кыргызстанка выступала в весовой категории до 63 кг, в которой соревновались 18 участниц. На пути к финалу Кочконбаева одержала уверенные победы над соперницами из Туркменистана и Казахстана.

В полуфинале она взяла верх над казахстанкой Сезим Отеули, а в финале встретилась с ещё одной представительницей Казахстана - Дилназ Досберген, победив и завоевав золотую медаль турнира.

Победа Кочконбаевой стала значимым успехом для сборной Кыргызстана и подтверждением высокого уровня подготовки молодых спортсменок в стране.


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URL: https://www.vb.kg/447971
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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