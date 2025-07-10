Погода
$ 87.36 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

Лавров в Кыргызстане: надежное партнерство без иллюзий

239  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне геополитической нестабильности и растущей борьбы за влияние в Центральной Азии партнерство Кыргызстана и России остается примером прочных и продуманных отношений. Очередное тому подтверждение - официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Кыргызстан по приглашению министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева.

Поездка, в ходе которой прошли и двусторонние переговоры, и заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ на Иссык-Куле, стала важным шагом в укреплении региональной безопасности и расширении экономического сотрудничества. Как отметил сам Лавров, ключевая цель визита - развитие стратегического партнерства и союзничества, закрепленного договоренностями президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина.

Официальная программа стартовала в Чолпон-Ате с церемонии приветствия и совместного фотографирования глав внешнеполитических ведомств. За этим последовали переговоры в узком формате, где обсудили как реализацию прежних договоренностей, так и новые направления - от торговли и инвестиций до культурных инициатив.

Отдельный акцент сделали на координации усилий в рамках международных и региональных структур - таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. Участники отметили динамичный характер политического диалога и плотный график контактов на уровне лидеров. Были согласованы предстоящие события - в том числе рабочий визит Жапарова в Москву и возможное участие Путина в международных форумах в Кыргызстане.

Реальная глубина отношений подтверждается не только заявлениями, но и экономическими показателями. В 2024 году товарооборот между странами превысил $3,9 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. Причем почти 98% взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах - сомах и рублях, что снижает внешние риски и усиливает финансовую устойчивость сотрудничества.

"Россия традиционно сотрудничает с Кыргызстаном. Основные направления - это торгово-экономическая сфера. За годы независимости Россия была и остается основным торгово-экономическим партнером нашей республики. Товарооборот динамично растет, он уже превышает $3 млрд в год и с выходом с перспективы уже на $5 млрд. Это такой показатель роста с одной стороны и, с другой стороны, за этими цифрами стоит востребованность кыргызских товаров, прежде всего нашей легкой промышленности, овощей и фруктов на российском рынке. И этому как раз способствовали во многом западные санкции, после которых многие европейские и американские компании ушли с российского рынка. В результате те же наши швейники достаточно успешно со своей продукцией заменили западные компании в торговых сетях России", - говорит эксперт, политолог Игорь Шестаков.

Прямые российские инвестиции в экономику Кыргызстана составили полмиллиарда долларов, охватывая ключевые отрасли - обрабатывающую промышленность, IТ, добычу ресурсов и розничную торговлю. Прирост промышленного производства на 14,5% в январе–апреле 2025 года - один из лучших показателей в ЕАЭС - стал возможен благодаря как инвестиционному, так и технологическому сотрудничеству с Москвой.

"У наших стран достаточно успешно идет инвестиционное сотрудничество, в том числе, по линии Кыргызско-Российского Фонда развития, чья деятельность направлена прежде всего на кредитование регионов и в первую очередь тех, кто в общем-то создает экспортно-ориентированную продукцию. В сфере энергетики есть и достижения, и перспективы, и работа компаний "Газпром", которая занимается газификацией нашей страны, и в общем-то альтернативы этому нет", - продолжил Шестаков.

Еще одно направление, которое выделил эксперт, - это безопасность. Россия регулярно и на двусторонней основе, на основе соглашений в СНГ, в рамках СНГ и ОДКБ безвозмездно поставляет военную технику, предоставляет учебные места для наших силовиков на безвозмездной основе.

"Наличие российской авиабазы в городе Кант, это обеспечение безопасности нашей страны, ну и в целом Центральной Азии. Мы видим, что террористические экстремистские группы, которых с каждым годом становится все больше, используют труднодоступные горные места для активизации своей деятельности. И вот как раз российский авиакомпонент, он выполняет задачи по защите рубежей нашей страны и южных рубежей СНГ в целом", - подчеркивает Игорь Шестаков.

В условиях роста глобальных угроз, нестабильности в соседних регионах и вызовов кибербезопасности, Кыргызстан делает ставку на союзников, проверенных временем. Учения ОДКБ, включая предстоящий "Рубеж-2025", становятся не только военной практикой, но и сигналом: республика не останется один на один с рисками.

Россия остается гарантом безопасности, поставляя военную технику в рамках помощи на сумму в 1 млрд долларов - безвозмездно. Это не просто жест солидарности, но и инвестиция в устойчивость всего региона.

Одновременно Шестаков справедливо акцентирует внимание на миграционной политике России, а именно последних изменений

"Я бы хотел, выделить трудовую миграцию, потому что если мы говорим о "мягкой силе России", то зачастую акцент делается на образовании, но это неправильно, потому что все-таки Россия в образовательном сегменте Кыргызстана представлена достаточно скромно. Есть Кыргызско-Российский Славянский университет, есть несколько школ, и в общем-то все. А вот трудовая миграция - это и есть тот инструмент "мягкой силы", который формирует у рядовых кыргызстанцев образ России", - говорит Шестаков.

В этой связи, по его мнению, очень важно, чтобы российские политики, прежде всего те, кто заседает в Государственной думе при принятии законов, регулирующих миграционные сферы, обращали внимание на этот фактор. Тем более, что Кыргызстан является членом Евразийского Союза, где свобода передвижения входит в число ключевых правовых актов этой организации.

"Очередное новшество - это уведомительная форма теперь въезда в Россию. Мне кажется, что все-таки для таких стран, как Кыргызстан, который является стратегическим партнером России и во внешней политике, может быть, такую норму не стоило было вводить. Тем более, что мы являемся членами Евразийского экономического союза. Возникает вопрос, а в чем разница въезда в Россию теперь у представителей стран-членов ЕАЭС, и у тех стран, которые не входят в него, но которые также являются дружествами, например, Узбекистан, Таджикистан. В чем здесь преференция Кыргызстана? Поэтому, я думаю, что на двустороннем уровне стоит эту тему все-таки обсудить и сохранить те положения, которые были у кыргызстанцев до 30 июня", - заключил эксперт Игорь Шестаков.

Этот вопрос особенно актуален с учетом того, что сотрудничество между Кыргызстаном и Россией выходит далеко за рамки миграционной политики и экономики. Так, во время встречи с Садыром Жапаровым, Лавров отдельно отметил важность совместной работы в сфере исторической памяти. Как подчеркнул глава МИД РФ, "вклад кыргызского народа в Победу - это часть общей судьбы и общей идентичности".

В свою очередь, президент Жапаров подтвердил, что Кыргызстан рассматривает Россию как важнейшего стратегического партнера и союзника, а развитие многоуровневого диалога между странами остается приоритетом внешней политики республики.

Визит Сергея Лаврова в Кыргызстан стал еще одним подтверждением того, что союз Бишкека и Москвы - не декларация, а живой, развивающийся механизм. В нем есть и прагматизм, и доверие, и взаимная выгода. И пока другие игроки предлагают быстрые выгоды или идеологическое доминирование, Россия и Кыргызстан продолжают выстраивать фундамент стабильности - с прицелом на будущее.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447979
Теги:
визит, Россия, Кыргызстан, Сергей Лавров, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  