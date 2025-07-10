Лавров в Кыргызстане: надежное партнерство без иллюзий

На фоне геополитической нестабильности и растущей борьбы за влияние в Центральной Азии партнерство Кыргызстана и России остается примером прочных и продуманных отношений. Очередное тому подтверждение - официальный визит главы МИД России Сергея Лаврова в Кыргызстан по приглашению министра иностранных дел Жээнбека Кулубаева.

Поездка, в ходе которой прошли и двусторонние переговоры, и заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ на Иссык-Куле, стала важным шагом в укреплении региональной безопасности и расширении экономического сотрудничества. Как отметил сам Лавров, ключевая цель визита - развитие стратегического партнерства и союзничества, закрепленного договоренностями президентов Садыра Жапарова и Владимира Путина.

Официальная программа стартовала в Чолпон-Ате с церемонии приветствия и совместного фотографирования глав внешнеполитических ведомств. За этим последовали переговоры в узком формате, где обсудили как реализацию прежних договоренностей, так и новые направления - от торговли и инвестиций до культурных инициатив.

Отдельный акцент сделали на координации усилий в рамках международных и региональных структур - таких как ООН, СНГ, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. Участники отметили динамичный характер политического диалога и плотный график контактов на уровне лидеров. Были согласованы предстоящие события - в том числе рабочий визит Жапарова в Москву и возможное участие Путина в международных форумах в Кыргызстане.

Реальная глубина отношений подтверждается не только заявлениями, но и экономическими показателями. В 2024 году товарооборот между странами превысил $3,9 млрд, увеличившись на 22% по сравнению с предыдущим годом. Причем почти 98% взаиморасчетов осуществляется в национальных валютах - сомах и рублях, что снижает внешние риски и усиливает финансовую устойчивость сотрудничества.

"Россия традиционно сотрудничает с Кыргызстаном. Основные направления - это торгово-экономическая сфера. За годы независимости Россия была и остается основным торгово-экономическим партнером нашей республики. Товарооборот динамично растет, он уже превышает $3 млрд в год и с выходом с перспективы уже на $5 млрд. Это такой показатель роста с одной стороны и, с другой стороны, за этими цифрами стоит востребованность кыргызских товаров, прежде всего нашей легкой промышленности, овощей и фруктов на российском рынке. И этому как раз способствовали во многом западные санкции, после которых многие европейские и американские компании ушли с российского рынка. В результате те же наши швейники достаточно успешно со своей продукцией заменили западные компании в торговых сетях России", - говорит эксперт, политолог Игорь Шестаков.

Прямые российские инвестиции в экономику Кыргызстана составили полмиллиарда долларов, охватывая ключевые отрасли - обрабатывающую промышленность, IТ, добычу ресурсов и розничную торговлю. Прирост промышленного производства на 14,5% в январе–апреле 2025 года - один из лучших показателей в ЕАЭС - стал возможен благодаря как инвестиционному, так и технологическому сотрудничеству с Москвой.

"У наших стран достаточно успешно идет инвестиционное сотрудничество, в том числе, по линии Кыргызско-Российского Фонда развития, чья деятельность направлена прежде всего на кредитование регионов и в первую очередь тех, кто в общем-то создает экспортно-ориентированную продукцию. В сфере энергетики есть и достижения, и перспективы, и работа компаний "Газпром", которая занимается газификацией нашей страны, и в общем-то альтернативы этому нет", - продолжил Шестаков.

Еще одно направление, которое выделил эксперт, - это безопасность. Россия регулярно и на двусторонней основе, на основе соглашений в СНГ, в рамках СНГ и ОДКБ безвозмездно поставляет военную технику, предоставляет учебные места для наших силовиков на безвозмездной основе.

"Наличие российской авиабазы в городе Кант, это обеспечение безопасности нашей страны, ну и в целом Центральной Азии. Мы видим, что террористические экстремистские группы, которых с каждым годом становится все больше, используют труднодоступные горные места для активизации своей деятельности. И вот как раз российский авиакомпонент, он выполняет задачи по защите рубежей нашей страны и южных рубежей СНГ в целом", - подчеркивает Игорь Шестаков.

В условиях роста глобальных угроз, нестабильности в соседних регионах и вызовов кибербезопасности, Кыргызстан делает ставку на союзников, проверенных временем. Учения ОДКБ, включая предстоящий "Рубеж-2025", становятся не только военной практикой, но и сигналом: республика не останется один на один с рисками.

Россия остается гарантом безопасности, поставляя военную технику в рамках помощи на сумму в 1 млрд долларов - безвозмездно. Это не просто жест солидарности, но и инвестиция в устойчивость всего региона.

Одновременно Шестаков справедливо акцентирует внимание на миграционной политике России, а именно последних изменений

"Я бы хотел, выделить трудовую миграцию, потому что если мы говорим о "мягкой силе России", то зачастую акцент делается на образовании, но это неправильно, потому что все-таки Россия в образовательном сегменте Кыргызстана представлена достаточно скромно. Есть Кыргызско-Российский Славянский университет, есть несколько школ, и в общем-то все. А вот трудовая миграция - это и есть тот инструмент "мягкой силы", который формирует у рядовых кыргызстанцев образ России", - говорит Шестаков.

В этой связи, по его мнению, очень важно, чтобы российские политики, прежде всего те, кто заседает в Государственной думе при принятии законов, регулирующих миграционные сферы, обращали внимание на этот фактор. Тем более, что Кыргызстан является членом Евразийского Союза, где свобода передвижения входит в число ключевых правовых актов этой организации.

"Очередное новшество - это уведомительная форма теперь въезда в Россию. Мне кажется, что все-таки для таких стран, как Кыргызстан, который является стратегическим партнером России и во внешней политике, может быть, такую норму не стоило было вводить. Тем более, что мы являемся членами Евразийского экономического союза. Возникает вопрос, а в чем разница въезда в Россию теперь у представителей стран-членов ЕАЭС, и у тех стран, которые не входят в него, но которые также являются дружествами, например, Узбекистан, Таджикистан. В чем здесь преференция Кыргызстана? Поэтому, я думаю, что на двустороннем уровне стоит эту тему все-таки обсудить и сохранить те положения, которые были у кыргызстанцев до 30 июня", - заключил эксперт Игорь Шестаков.

Этот вопрос особенно актуален с учетом того, что сотрудничество между Кыргызстаном и Россией выходит далеко за рамки миграционной политики и экономики. Так, во время встречи с Садыром Жапаровым, Лавров отдельно отметил важность совместной работы в сфере исторической памяти. Как подчеркнул глава МИД РФ, "вклад кыргызского народа в Победу - это часть общей судьбы и общей идентичности".

В свою очередь, президент Жапаров подтвердил, что Кыргызстан рассматривает Россию как важнейшего стратегического партнера и союзника, а развитие многоуровневого диалога между странами остается приоритетом внешней политики республики.

Визит Сергея Лаврова в Кыргызстан стал еще одним подтверждением того, что союз Бишкека и Москвы - не декларация, а живой, развивающийся механизм. В нем есть и прагматизм, и доверие, и взаимная выгода. И пока другие игроки предлагают быстрые выгоды или идеологическое доминирование, Россия и Кыргызстан продолжают выстраивать фундамент стабильности - с прицелом на будущее.