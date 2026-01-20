Екатерина Бивол предстанет перед судом за оскорбление кыргызов и казахов

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга 29 января 2026 года начнется рассмотрение дела в отношении Екатерины Бивол, бывшей жены известного боксера Дмитрия Бивола. Она обвиняется в публичном разжигании межнациональной розни.

Поводом для разбирательства послужил видеоролик, опубликованный в Telegram-канале в октябре 2025 года. Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э") выявили в материале высказывания, которые, согласно экспертному заключению, унижают достоинство представителей кыргызской и казахской национальностей.

В отношении Екатерины Бивол возбуждено административное дело. Санкции статьи предусматривают крупный штраф или административный арест. Стоит отметить, что это не первый судебный инцидент с участием Бивол, однако нынешний эпизод вызвал особенно широкий общественный резонанс из-за оскорбительного характера высказываний в адрес целых народов.