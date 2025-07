В КР пройдет международный хакатон She"s Next для предпринимательниц

Стартовала регистрация на первый международный хакатон She"s Next для предпринимательниц Кыргызстана. Visa совместно с Reinvantage запускают хакатон She"s Next для женщин в Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и на Кавказе. Участие в нем открыто для предпринимательниц на любом этапе их профессионального пути, от тех, кто только запускает свое дело, до состоявшихся бизнес-леди.Запущена регистрация на первый международный хакатон She"s Next для предпринимательниц Кыргызстана

Об этом сообщает пресс-служба Visa в странах Центральной Азии.

Хакатон даст участницам уникальную возможность:

пройти обучение и наставничество от 20 экспертов; повысить узнаваемость своего бизнеса; побороться за призовой фонд в размере 20 тысяч долларов.

В отличие от классических хакатонов, на She"s Next не требуется программирование. Акцент сделан на бизнес-стратегию развития и поиск эффективных решений. Участницы будут работать над задачами, связанными с финансовой устойчивостью, трансформацией бизнеса, выходом на новые рынки, прогнозированием трендов и другими актуальными направлениями в предпринимательстве.

Этапы программы:

30 июня - 29 августа: регистрация участниц; 3 - 12 сентября: образовательный этап; 16 сентября: подтверждение участия и формирование команд; 18 сентября - 1 октября: хакатон.

Все этапы будут проходить только онлайн и на английском языке.

В ходе программы участницы получат доступ к четырем вебинарам, которые проведут опытные бизнес-практики, делясь прикладными знаниями. Команды, сформированные для хакатона, получат персонализированную поддержку в рамках менторских сессий с основательницами бизнеса, консультантами и экспертами в области инноваций.

Финалом хакатона станет масштабное виртуальное мероприятие - Гранд Финал, которое состоится 3 октября и будет открыто для всего сообщества She"s Next и широкой аудитории. Успешные предпринимательницы, бизнес-лидеры и представители Visa обменяются опытом и отметят вклад женщин в развитие инноваций.

Ожидаются презентации бизнес-идей, разработанных во время хакатона, выступления ведущих спикеров, деловая викторина и дискуссии.

Все участницы смогут расширить международные деловые контакты и присоединиться к цифровой платформе сообщества She"s Next - активной сети единомышленниц со всего региона.

Победительницы будут определены в трех категориях:

Главный приз - 10 тысяч долларов США; За инновационный подход - 5 тысяч долларов США; За лучший социальный эффект - 5 тысяч долларов США.

Помимо финансовой поддержки, победительницы получат трехмесячное наставничество с лидерами отрасли, расширенное присутствие на платформах Visa и Reinvantage, возможность участия в мероприятиях и продвижение в сообществе She"s Next.

"Компания Visa верит в мощный потенциал женщин быть движущей силой инклюзивного экономического роста. Инициатива She"s Next, Empowered by Visa более пяти лет успешно развивается в нашем регионе, и запуск хакатона - это новый важный шаг в нашей миссии по расширению возможностей для женщин. Мы гордимся нашим партнерством с Reinvantage, которое началось с регионального исследования женского предпринимательства в 2022 году и привело к запуску цифровой платформы сообщества She"s Next год спустя. Хакатон She"s Next - это не просто конкурс. Это стартовая площадка для смелых идей и уверенного лидерства. Я с воодушевлением жду, как программа поможет новым талантам заявить о себе", - отметила старший вице-президент и региональный менеджер Visa по Восточной и Юго-Восточной Европе, Центральной Азии и Кавказу Кристина Дорош.

Зарегистрироваться можно как индивидуально, так и в составе команды до пяти человек. К участию в хакатоне She"s Next опускаются смешанные по гендерному составу команды, однако во главе обязательно должна быть женщина.

"Хакатон She"s Next создан для того, чтобы развивать это мышление у нового поколения предпринимательниц, предоставляя им и практические инструменты, и уверенность, как вести за собой. Это больше, чем предпринимательство - это вклад в формирование инклюзивного и устойчивого бизнеса будущего", - отметил директор по трансформациям в Reinvantage Эндрю Вробель.

Подробнее узнать об условиях участия и зарегистрироваться на хакатон She"s Next можно по ссылке. Регистрация открыта до 29 августа.

Справка:

Reinvantage - консалтинговая компания, специализирующаяся на стратегической трансформации. Объединяя индивидуальный подход с перспективным аналитическим взглядом, Reinvantage поддерживает процессы переосмысления и обновления на всех уровнях от мышления до стратегии.

Reinvantage реализует инициативу Emerging Europe, которая на протяжении многих лет сосредоточена на инновациях и устойчивом развитии в регионе. Именно через эту платформу компания обеспечивает работу She"s Next.

