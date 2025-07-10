Погода
$ 87.36 - 87.78
€ 102.32 - 103.12

"Переходи на О! Комбо" – смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно

183  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Пока весь мир следит за матчами FIFA Club World Cup 2025, болельщики в Кыргызстане смотрят футбол эксклюзивно через O!TV. И всё это бесплатно в рамках тарифа "Переходи на О! Комбо", который даёт больше, чем просто связь.

Не пропустите финальный матч Челси – ПСЖ на канале Q Sport, который состоится 14 июля в 01:00.

Скачивайте O!TV и смотрите более 200 ТВ-каналов на тарифе "Переходи на О! Комбо". Бесплатно в рамках тарифа можно выбрать 2 комбо-опции. Вы сами решаете, что важно именно сейчас. Это может быть:

  1. O!TV с доступом к более 200 ТВ-каналам;
  2. +40 ГБ интернета;
  3. Бесплатная раздача Wi-Fi;
  4. Подписка Яндекс Плюс, которая открывает доступ к миллионам музыкальных треков, кино, книгам и скидкам в Яндекс Go на тарифах "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес".

Один из популярных онлайн-кинотеатров:

  1. онлайн-кинотеатр Etnomedia: кино, мультфильмы и сериалы на кыргызском языке;
  2. онлайн-кинотеатр Premier: популярные сериалы, фильмы и шоу со всего мира;
  3. онлайн-кинотеатр Start: лучшие российские фильмы, сериалы и мультфильмы;
  4. онлайн-кинотеатр Wink: эксклюзивные сериалы, фильмы и шоу.

Всё это дополняется безлимитом в сети О!, минутами на другие мобильные сети КР, стабильным интернетом и возможностью управлять тарифом в приложении "Мой О!".

Все виды развлечений и выгодная связь – всё в одном тарифе, который собираете вы сами.

Выбирайте своё лето с О!: perehodi.o.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/447995
Теги:
#O!, PR
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
НАВЕРХ  
НАЗАД  