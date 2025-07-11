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Владелец ОсОО "Корзинка" ввозил в Кыргызстан просроченные продукты

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Владелец ОсОО "Корзинка" ввозил в Кыргызстан просроГКНБ КР выявлена и пресечена преступная схема систематического ввоза, подделки и реализации просроченных продуктов питания в Кыргызстан, сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что ОсОО "Корзинка", функционирующего на рынке более 10 лет под вывеской премиального гастромаркета, учредителем которого, являлся - гражданин КР З.С.Н., который в течение 5–6 лет ввозил на территорию страны просроченные продукты питания, закупаемые за границей по заниженной стоимости.

Так, в рамках возбужденного уголовного дела установлено, что указанное лицо в сговоре с иностранными поставщиками приобретал товары, подлежащие утилизации, и оформлял их как свежие и эксклюзивные. Продукция поступала в страну в составе смешанных грузов, вместе с товарами, пригодными к употреблению, что затрудняло контроль на этапе ввоза.

Продукты представлялись как европейские - итальянские соусы, сыры, морепродукты, деликатесы, растительные масла и др. пищевые продукты, но в действительности являлись фальсификатом, представляющим угрозу здоровью граждан.

Основными покупателями этой продукции стали крупные рынки по всей республике, элитные кафе, рестораны и кофейни г. Бишкек, где просроченные продукты попадали на столы потребителей под видом безопасных деликатесов.

В ходе проведения обысков на складах компании по адресам г. Бишкек, ул. Набережная, 16; ул. Жукеева-Пудовкина, 616 (магазин "Корзинка"); ул. Интергельпо, 1 ста - были обнаружены большие партии просроченной и поддельной продукции, лаборатория по перемаркировке сроков хранения, оргтехника и материалы для фальсификации оригинальных этикеток, документация, указывающая на массовый сбыт через торговые сети и онлайн-платформы.

Вся деятельность компании приостановлена, помещения опечатаны. В СИЗО-1 водворены учредитель "З.С.Н". директор "Р.С.В", заведующая магазином "С.О.В".

Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других участников противоправной схемы и налоговая проверка.

ГКНБ КР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

Кыргызстан - не свалка для иностранных списанных продуктов.

Попытки маскировать просроченный товар под "премиум" - это преступление против здоровья граждан.

Мы призываем предпринимателей не участвовать в серых схемах, отдавать предпочтение продукции отечественных добросовестных производителей, честно работать на благо потребителя и государства.

Сегодня за яркой упаковкой может скрываться реальная угроза жизни, и каждый, кто наживается на доверии граждан, - ответит по всей строгости закона.

ГКНБ КР НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТ:

- Немедленно проверить своих поставщиков - особенно тех, кто предлагает "эксклюзив" по заниженным ценам, без полного пакета документов;

- Отказаться от закупок у посредников с сомнительной репутацией;

- Отдавать приоритет продукции отечественных производителей, работающих в рамках закона;

- Затребовать лабораторные сертификаты, ветеринарные и фитосанитарные справки, оригиналы импортных деклараций;

- Покупатель в кафе или ресторане должен быть уверен, что платит не за подделку, а за качество;

Сегодня - претензии к поставщику. Завтра - уголовное дело против вас! - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/448007
Теги:
ГКНБ, СИЗО, задержание, Кыргызстан, продукты
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