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"На ремонте объездной дороги Бишкека никого, а мы в пробке"

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- Светлана Лаптева
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В редакцию VB.KG обратились водители, пассажиры и туристы, возмущенные заторами на Северной объездной дороге Бишкека. Основной причиной недовольства стали затянувшиеся работы по строительству мостов и транспортных развязок.

"Дело хорошее, мосты, конечно, нужны! Но то, как идет строительство, ни шатко ни валко. Иногда проезжаешь мимо и нет ни одного рабочего на участке, или стоит пара человек. И это в разгар туристического сезона, когда трафик огромный: легковые машины, автобусы, фуры и так далее. И все упираются в суженные участки дороги. Объезда нет, приходится часами стоять в пробках", - поделился один из водителей.

По словам обратившихся, в часы пик движение фактически парализовано. Люди теряют время, нервы и топливо, а скорая помощь или спецслужбы не всегда могут вовремя добраться до места.

"Нужно, чтобы контролирующие органы, президент, правительство обратили внимание на эту ситуацию. Почему бы не установить камеры на строительных объектах? Пусть показывают онлайн, как продвигается работа, кто на месте, а кто - нет. Пусть ответственные комментируют, объясняют, что и почему происходит", - предложили обеспокоенные горожане.


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URL: https://www.vb.kg/448008
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек
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