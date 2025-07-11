В целях продвижения органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке стартовали обучающие семинары на тему:

"Переход от традиционного к органическому сельскому хозяйству и правила участия в системе гарантий (PGS)".

Семинары организованы для руководителей местных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также фермеров и сельхозпроизводителей.

Обучение проходит с 7 по 18 июля 2025 года:

С 7 по 11 июля - в Нарынской области;

С 14 по 18 июля - в Иссык-Кульской области.

Среди участников - главы районных администраций, представители Министерства сельского хозяйства КР (в частности, Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства), специалисты Федерации органического движения BIO-KG, а также фермеры.

Основные цели семинаров:

Переход к органике: донести до фермеров правила перехода от традиционного сельского хозяйства к органическому, а также объяснить преимущества внедрения системы участия в гарантиях (PGS).

Поддержка фермеров: предоставить информацию о возможных формах государственной и организационной помощи при переходе на органическое производство.

Обмен опытом: создать платформу для обмена мнениями, знаниями и практическими кейсами между участниками.

В рамках семинаров проводятся:

Входные и итоговые тестирования для оценки уровня знаний участников;

Просмотр информационных видеоматериалов;

Выездные практические занятия на действующих органических фермах.

Ожидается, что данная серия семинаров внесёт значительный вклад в развитие устойчивого органического производства в Кыргызстане, укрепит экономическое положение фермеров и откроет новые возможности для экспорта качественной, экологически чистой продукции.

В КР стартовали семинары ОБСЕ о переходе на органическое сельское хозяйство