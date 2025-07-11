В целях продвижения органического сельского хозяйства в Кыргызской Республике при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке стартовали обучающие семинары на тему:
"Переход от традиционного к органическому сельскому хозяйству и правила участия в системе гарантий (PGS)".
Семинары организованы для руководителей местных государственных администраций, органов местного самоуправления, а также фермеров и сельхозпроизводителей.
Обучение проходит с 7 по 18 июля 2025 года:
С 7 по 11 июля - в Нарынской области;
С 14 по 18 июля - в Иссык-Кульской области.
Среди участников - главы районных администраций, представители Министерства сельского хозяйства КР (в частности, Департамента перерабатывающей промышленности и органического сельского хозяйства), специалисты Федерации органического движения BIO-KG, а также фермеры.
Основные цели семинаров:
Переход к органике: донести до фермеров правила перехода от традиционного сельского хозяйства к органическому, а также объяснить преимущества внедрения системы участия в гарантиях (PGS).
Поддержка фермеров: предоставить информацию о возможных формах государственной и организационной помощи при переходе на органическое производство.
Обмен опытом: создать платформу для обмена мнениями, знаниями и практическими кейсами между участниками.
В рамках семинаров проводятся:
Входные и итоговые тестирования для оценки уровня знаний участников;
Просмотр информационных видеоматериалов;
Выездные практические занятия на действующих органических фермах.
Ожидается, что данная серия семинаров внесёт значительный вклад в развитие устойчивого органического производства в Кыргызстане, укрепит экономическое положение фермеров и откроет новые возможности для экспорта качественной, экологически чистой продукции.
В КР стартовали семинары ОБСЕ о переходе на органическое сельское хозяйство