Судьба кыргызского легионера после краха "Торпедо" под вопросом?

Московское "Торпедо", в составе которого выступает футболист сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, исключено из Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за попытку организации договорных матчей.

Кроме исключения из элитного дивизиона, клуб оштрафован на пять миллионов рублей. Генеральному директору "Торпедо" Валерию Скородумову запрещено заниматься футбольной деятельностью на десять лет, а совладельцу Леониду Соболеву - на пять лет. Оба находятся под арестом в СИЗО. Также по делу задержан судья Богдан Головко.

В минувшем сезоне "Торпедо" заняло второе место в Первой лиге и получила право на повышение в РПЛ. Предполагается, что клуб в элитном дивизионе заменит "Оренбург".

25-летний защитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов в прошлом сезоне провёл за "Торпедо" 11 матчей в Первой лиге. По данным Transfermarkt, он входит в число самых дорогих футболистов Кыргызстана с оценкой в 600 тысяч евро.

Ситуация с "Торпедо" стала шоком для болельщиков и игроков, и дальнейшее развитие событий будет внимательно отслеживаться.

Что теперь ждёт футболистов команды, в том числе и Гулжигита Алыкулова, продолжат ли они карьеру в других клубах или останутся в обескровленном "Торпедо"?