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Сборная Кыргызстана готовится к Летней Универсиаде-2025 в Германии

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- Самуэль Деди Ирие
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В Бишкеке прошло торжественное вручение государственного флага сборной Кыргызстана, которая отправится на Всемирную летнюю Универсиаду-2025 в немецкий город Рейн-Рур. Мероприятие состоялось при участии руководства Госагентства по физкультуре и спорту КР.

Заместитель директора Госагентства Самат Токтоналиев передал национальный флаг капитану команды - дзюдоисту Анарбеку Ишенбаеву, пожелав спортсменам успешных выступлений и высоких результатов на международной арене.

Кроме того, спортсменам и тренерам были вручены парадная и спортивная форма, подготовленная специально для участия в Универсиаде.

В этом году сборная Кыргызстана выступит в нескольких видах спорта, включая плавание, таэквондо, дзюдо, лёгкую атлетику и настольный теннис.

Летняя Универсиада пройдет с 16 по 27 июля 2025 года и соберёт лучших молодых спортсменов со всего мира.


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URL: https://www.vb.kg/448020
Теги:
дзюдо, Кыргызстан
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