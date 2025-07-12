Повесть "Белый пароход" вышла на китайском языке в Пекине

19 июня 2025 года в рамках Пекинской международной книжной ярмарки состоялась презентация нового издания повести "Белый пароход" - одного из самых философских произведений великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова - на китайском языке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной академии наук КР.

Новая книга вышла в одном из ведущих издательств Пекина и стала результатом кыргызско-китайского культурного и научного сотрудничества, говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие литературоведы, переводчики и читатели, ценящие творчество Айтматова, в том числе академик Абдылдажан Акматалиев из Кыргызстана. Во время презентации были озвучены глубокие мысли об идее, значении, мифологическом и философском ядре повести, а также о растущем интересе китайских читателей к произведениям Айтматова.

Источник: silunews.kg