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"Кумтор" профинансировал строительство оборудования для разведения форели

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- Светлана Лаптева
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ЗАО "Кумтор Голд Компани" выделило 500 000 сомов ГП "Тонский рыборазводный завод" на строительство рыболовной верши, шандоров и жилья для сотрудников.

Рыболовная верша - это снасть с узким входом, через который рыба может заплыть, но не выбраться.

Шандоры - это комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения.

Строительство рыболовной верши завершено. В дальнейшем она будет использоваться для получения и воспроизводства икры иссык-кульской форели методом искусственного осеменения.


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URL: https://www.vb.kg/448033
Теги:
Кумтор, рыбное хозяйство, Кыргызстан
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