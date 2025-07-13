"Кумтор" профинансировал строительство оборудования для разведения форели

ЗАО "Кумтор Голд Компани" выделило 500 000 сомов ГП "Тонский рыборазводный завод" на строительство рыболовной верши, шандоров и жилья для сотрудников.

Рыболовная верша - это снасть с узким входом, через который рыба может заплыть, но не выбраться.

Шандоры - это комплект металлических, железобетонных или деревянных балок, предназначенных для перекрытия водопропускного отверстия гидротехнического сооружения.

Строительство рыболовной верши завершено. В дальнейшем она будет использоваться для получения и воспроизводства икры иссык-кульской форели методом искусственного осеменения.