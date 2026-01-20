В Бишкеке 295 человек обратились за помощью после травм на гололёде

В травмпункт Спортивно-реабилитационного центра с 1 по 19 января 2026 года обратились 295 человек, получивших травмы на фоне снегопада и гололёда. В 227 случаях врачи диагностировали переломы, ещё 68 пострадавших получили ушибы и растяжения. Всем пациентам с переломами наложили гипсовые повязки.

Медики отмечают, что основной причиной травм остаются падения на скользких тротуарах, лестницах и пешеходных переходах. Врачи призывают горожан быть особенно осторожными в условиях гололёда и избегать спешки.

Специалисты рекомендуют двигаться медленно, смотреть под ноги, а при необходимости останавливаться, чтобы оценить обстановку. Ноги следует держать немного согнутыми, корпус слегка наклонённым вперёд. Опасно держать руки в карманах: при падении это снижает шансы сохранить равновесие. Пожилым людям советуют использовать трость с резиновой набойкой.

Кроме того, медики напоминают о необходимости держаться подальше от проезжей части и избегать участков вдоль зданий, где могут падать сосульки. Переходить дорогу следует только по пешеходным переходам и с максимальной внимательностью.