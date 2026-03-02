Погода
$ 87.35 - 87.80
€ 102.80 - 103.75

Между Ташкентом и Ошем запустят прямое авиасообщение с 1 апреля

271  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Узбекистанский авиаперевозчик Centrum Air расширяет географию полетов в Кыргызстан. С 1 апреля 2026 года компания приступает к выполнению регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент – Ош – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас" (Аэропорты Кыргызстана).

Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам. На линии задействуют современные узкофюзеляжные лайнеры Airbus A320. Ожидается, что новый рейс будет способствовать укреплению туристических и деловых связей между двумя странами, а также облегчит логистику для жителей Ферганской долины.

Centrum Air является частной авиакомпанией Узбекистана, основанной в 2023 году. На сегодняшний день штаб-квартира перевозчика располагается в Ташкенте, а его авиапарк насчитывает 14 воздушных судов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/456064
Теги:
Ош, Узбекистан, Кыргызстан, новый авиарейс
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  