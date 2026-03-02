Между Ташкентом и Ошем запустят прямое авиасообщение с 1 апреля

Узбекистанский авиаперевозчик Centrum Air расширяет географию полетов в Кыргызстан. С 1 апреля 2026 года компания приступает к выполнению регулярных прямых рейсов по маршруту Ташкент – Ош – Ташкент. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Международный аэропорт "Манас" (Аэропорты Кыргызстана).

Полеты будут осуществляться дважды в неделю - по средам и субботам. На линии задействуют современные узкофюзеляжные лайнеры Airbus A320. Ожидается, что новый рейс будет способствовать укреплению туристических и деловых связей между двумя странами, а также облегчит логистику для жителей Ферганской долины.

Centrum Air является частной авиакомпанией Узбекистана, основанной в 2023 году. На сегодняшний день штаб-квартира перевозчика располагается в Ташкенте, а его авиапарк насчитывает 14 воздушных судов.