Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Министерству обороны переданы ключи от 81 автомобиля

104  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи Министерству обороны 81 единицы автотранспортных средств. Новая техника закуплена за счёт бюджета и предназначена для повышения мобильности и оснащённости воинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Поздравляя военнослужащих от имени президента и кабинета министров, Касымалиев подчеркнул, что часть техники произведена в Кыргызстане: 19 автомобилей JAC T-6 и 36 автомобилей Chevrolet изготовлены на заводе Тулпар Моторс. Он отметил, что современная армия сочетает в себе традиции и технологии, а солдаты несут службу с чувством высокой ответственности и чести.

Глава кабмина напомнил, что за последние годы обороноспособность страны заметно укрепилась. Бюджет Вооружённых Сил увеличен более чем на 300% по сравнению с 2018–2019 годами. Средства направлены на модернизацию материально-технической базы, закупку современных образцов вооружения и спецтехники, развитие инфраструктуры воинских частей и гарнизонов. В армию уже поступили новые комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы.

Касымалиев также сообщил о результатах цифровизации Министерства обороны. Первый этап завершён: оптимизирован документооборот, учёт персонала и воинский учёт. Электронная система уже работает в пяти военкоматах, а до марта будет внедрена ещё в 25. Начат процесс цифровизации военных билетов.

Отдельно были озвучены меры социальной поддержки военнослужащих. Увеличена компенсация за аренду жилья - до 500 сомов в Бишкеке и до 420 сомов в регионах. Ежемесячно предоставляется компенсация по ипотеке: 18 тысяч сомов в столице и 15 тысяч в регионах. Военнослужащие со стажем более 20 лет получат государственную поддержку до полного погашения ипотеки, а жильё можно приобретать в любом удобном регионе. Через Государственную ипотечную компанию Министерству обороны в ближайшее время будет выделено более 900 квартир.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448072
Теги:
Адылбек Касымалиев, Министерство обороны, автомобили, Кабинет министров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  