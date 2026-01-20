Министерству обороны переданы ключи от 81 автомобиля

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии передачи Министерству обороны 81 единицы автотранспортных средств. Новая техника закуплена за счёт бюджета и предназначена для повышения мобильности и оснащённости воинских подразделений. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Поздравляя военнослужащих от имени президента и кабинета министров, Касымалиев подчеркнул, что часть техники произведена в Кыргызстане: 19 автомобилей JAC T-6 и 36 автомобилей Chevrolet изготовлены на заводе Тулпар Моторс. Он отметил, что современная армия сочетает в себе традиции и технологии, а солдаты несут службу с чувством высокой ответственности и чести.

Глава кабмина напомнил, что за последние годы обороноспособность страны заметно укрепилась. Бюджет Вооружённых Сил увеличен более чем на 300% по сравнению с 2018–2019 годами. Средства направлены на модернизацию материально-технической базы, закупку современных образцов вооружения и спецтехники, развитие инфраструктуры воинских частей и гарнизонов. В армию уже поступили новые комплексы ПВО и системы радиоэлектронной борьбы.

Касымалиев также сообщил о результатах цифровизации Министерства обороны. Первый этап завершён: оптимизирован документооборот, учёт персонала и воинский учёт. Электронная система уже работает в пяти военкоматах, а до марта будет внедрена ещё в 25. Начат процесс цифровизации военных билетов.

Отдельно были озвучены меры социальной поддержки военнослужащих. Увеличена компенсация за аренду жилья - до 500 сомов в Бишкеке и до 420 сомов в регионах. Ежемесячно предоставляется компенсация по ипотеке: 18 тысяч сомов в столице и 15 тысяч в регионах. Военнослужащие со стажем более 20 лет получат государственную поддержку до полного погашения ипотеки, а жильё можно приобретать в любом удобном регионе. Через Государственную ипотечную компанию Министерству обороны в ближайшее время будет выделено более 900 квартир.