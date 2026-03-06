Садыр Жапаров объяснил, почему законопроект о проверке ПДД отозвали из ЖК

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров поручил отозвать из Жогорку Кенеш законопроект МВД Кыргызстана о проверке знаний ПДД у водителей прямо на дорогах. При этом глава государства подчеркнул, что сама инициатива не отменена окончательно, к ее реализации могут вернуться после того, как сотрудники ГУОБДД будут полностью готовы профессионально. Об этом он рассказал агентству "Кабар".

- Стало известно, что вы поручили отозвать из Жогорку Кенеша законопроект МВД, который предполагал проведение экзаменов на знание ПДД прямо на дорогах. Общественность восприняла эту новость позитивно. Означает ли это, что инициатива полностью отменена, или она будет реализована в другом формате?

- Эта инициатива исходила от МВД. Предполагалось останавливать нарушителей и проверять их на знание правил дорожного движения. Если выясняется, что водитель совершенно не знает ПДД, у него изымают права и отправляют на пересдачу.

В основе своей этот метод правильный. Но я считаю, что вводить его пока преждевременно. Прежде всего, мы должны полностью подготовить самих сотрудников ГУОБДД. Не секрет, что встречаются сотрудники, которые сами не до конца знают правила. Поэтому к этому вопросу можно будет вернуться только тогда, когда инспекторы будут профессионально готовы.

Цель этой меры – снижение количества ДТП. Я постоянно повторяю: аварийность растет из-за тех, кто раньше просто покупал права, не обучаясь. Это приводит к гибели и травмам наших граждан. Проверка знаний - один из способов искоренить это явление. Наш народ любит слово "люстрация", часто призывает к ней. Так вот, это тоже своего рода часть "люстрации".

Мы пять лет проводили чистку в высших эшелонах власти и практически завершили ее. Теперь пора переходить к другим сферам. А как иначе нам наводить порядок в этой отрасли? Если мы оставим нарушителей в покое, число аварий будет расти с каждым днем. Люди будут гибнуть или становиться инвалидами. Поэтому данной сфере нужно уделить самое пристальное внимание.

Отныне покупка водительских удостоверений станет невозможной на 99%. Государство взяло этот вопрос под строгий контроль. Мы должны заставить тех, кто ранее купил права, выучить правила. Только тогда дороги Кыргызстана станут безопасными.