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ЦСКА выиграл Суперкубок России

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- Самуэль Деди Ирие
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Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу 2025 года, одержав победу над "Краснодаром" в матче, который прошёл 12 июля на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

Единственный гол в игре забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 48-й минуте. Эта победа стала для московского клуба восьмой в истории Суперкубка, что позволяет сократить отставание от рекордсмена турнира - петербургского "Зенита".

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев причастен ко всем восьми победам клуба в Суперкубке, установив новый рекорд турнира, опередив таких легенд, как Сергей Игнашевич и Михаил Кержаков.

Отметим, что "Краснодар" в сезоне 2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России, однако в матче за Суперкубок уступил ЦСКА.

Встречу посетили 34 667 зрителей. Главным арбитром матча был Артём Чистяков из Азова.

Итоговый счёт: "Краснодар" - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Гол: Игорь Дивеев, 48-я минута.


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URL: https://www.vb.kg/448076
Теги:
Россия, футбол
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