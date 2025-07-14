ЦСКА выиграл Суперкубок России

Московский ЦСКА стал обладателем Суперкубка России по футболу 2025 года, одержав победу над "Краснодаром" в матче, который прошёл 12 июля на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани.

Единственный гол в игре забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 48-й минуте. Эта победа стала для московского клуба восьмой в истории Суперкубка, что позволяет сократить отставание от рекордсмена турнира - петербургского "Зенита".

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев причастен ко всем восьми победам клуба в Суперкубке, установив новый рекорд турнира, опередив таких легенд, как Сергей Игнашевич и Михаил Кержаков.

Отметим, что "Краснодар" в сезоне 2024/25 впервые в своей истории стал чемпионом России, однако в матче за Суперкубок уступил ЦСКА.

Встречу посетили 34 667 зрителей. Главным арбитром матча был Артём Чистяков из Азова.

Итоговый счёт: "Краснодар" - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Гол: Игорь Дивеев, 48-я минута.