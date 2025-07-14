Нокаут за 35 секунд: итоги турнира UFC on ESPN 70

В ночь с 12 на 13 июля в Нэшвилле прошёл турнир UFC on ESPN 70. Главным событием вечера стал бой в тяжёлом весе между американцем Дерриком Льюисом и бразильцем Таллисоном Тейшейрой.

Поединок завершился досрочной победой Льюиса техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда. После того как Тейшейра нанес ранний удар, Льюис сразу же перешёл в атаку, потряс соперника и добил его. Судья принял решение остановить бой, что вызвало недовольство у тренеров Тейшейры, которые сочли остановку преждевременной.

На счету Льюиса теперь 29 побед, 12 поражений и один бой без результата в ММА. Тейшейра имеет шесть побед и одно поражение.

В соглавном бою полусреднего дивизиона американец Стивен Томпсон уступил бразильцу Габриэлю Бонфиму по раздельному решению судей.

Результаты турнира UFC on ESPN 70:

Деррик Льюис победил Таллисона Тейшейру - ТКО, 1-й раунд

Габриэль Бонфим победил Стивена Томпсона - раздельное решение

Стив Гарсия победил Келвина Каттара - единогласное решение

Морган Шарьер победил Нэйта Ландвера - ТКО, 3-й раунд

Витор Петрино победил Остена Лейна - сдача (удушение со спины)

Джордж Токкос победил Джуниора Тафу - сдача (треугольник руками)

Крис Кёртис победил Макса Гриффина - раздельное решение

Джейк Мэттьюз победил Чиди Нжокуани - сдача (удушение сзади)

Эдуарда Моура победила Лорен Мёрфи - единогласное решение

Вальтер Уокер победил Кеннеди Нзечукву - сдача (скручивание пятки)

Майк Дэвис победил Митча Рамиреса - ТКО, 2-й раунд

Фатима Клине победила Мелиссу Мартинес - ТКО, 3-й раунд

Турнир подтвердил статус UFC как одного из самых зрелищных и динамичных событий в мире ММА.