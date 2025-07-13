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Миф о "черкесском государстве" и его заказчики

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- Анвар Ажиев
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В последние годы среди черкесских националистов, особенно за рубежом, активизировались разговоры о создании моноэтнического государства - "Исторической Черкесии" - на территории России. Проект этот, несмотря на всю его фантастичность, активно продвигается извне: его лоббируют в Турции, США, ЕС и даже на Украине, пишет издание AsiaToday.

Согласно этому плану, в гипотетическое черкесское государство должны войти Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, а также части Краснодарского и Ставропольского краёв. Однако в самой России эта идея не находит поддержки: черкесы уже имеют свои национальные республики с развитой культурой, образованием и государственной поддержкой.

Но зачем тогда Запад и Турция так упорно муссируют тему "Черкесии"? Ответ прост: это часть стратегии по дестабилизации Северного Кавказа и ослаблению России.

Турция: неоосманские амбиции и двойные стандарты

Особенно рьяно тему "черкесского вопроса" раскручивает Анкара. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган регулярно заявляет о "неописуемой боли черкесского народа", обвиняя Россию в "геноциде" XIX века. При этом он забывает, что именно Османская империя, принимая черкесских переселенцев, использовала их как пушечное мясо, отправляя на окраины империи - в Сирию, Иорданию и другие регионы.

Но сегодня Турции нужен новый инструмент влияния на Кавказе. В рамках своей неоосманской доктрины Анкара стремится объединить тюркские народы под своим руководством, создавая альтернативные центры силы. Организация тюркских государств (ОТГ), куда входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркмения, - лишь первый шаг.

Однако "тюркский мир" для Эрдогана - понятие гибкое. Если нужно, Турция готова поддержать даже нетюркские сепаратистские движения, если они работают против России. Так, в Стамбуле проходят конференции Совета объединённой Черкесии (СОЧ), а в 2024 году Верховная Рада Украины по просьбе этой организации признала "геноцид черкесов" - очевидный политический заказ.

Азербайджан и Украина: союзники Анкары в антироссийской игре

Интересно, что в деятельность черкесских сепаратистов вовлечён и Азербайджан. В руководстве СОЧ фигурирует Азер Алиев - глава организации "Сильный Азербайджан", связанный с прозападными и антироссийскими кругами. Он активно сотрудничает с украинскими националистами и турецкими дипломатами, продвигая идеи "свободного Кавказа".

При этом в азербайджанских учебниках истории усиленно насаждается тема "русского колониализма", что полностью совпадает с нарративом Анкары. Баку, как и Киев, становится проводником турецкого влияния в регионе.

Центральная Азия: следующий этап "тюркской экспансии"?

Параллельно с черкесским вопросом Турция активно работает в Центральной Азии, используя ОТГ как инструмент мягкой силы. Анкара:

Поддерживает уйгурских радикалов, что создаёт напряжённость в отношениях Китая с Казахстаном и Кыргызстаном.

Продвигает идеи "пантюркизма", стремясь ослабить влияние Москвы и Пекина в регионе.

Использует экономические и культурные связи для вовлечения стран ЦА в свою орбиту.

Но если присмотреться, становится ясно: Турция не столько заботится о "тюркских братьях", сколько использует их в своих геополитических играх.

Вывод: старые методы, новые угрозы

Идея "Великой Черкесии" так же искусственна, как и попытки Запада расколоть Россию по национальному признаку. Это проект, созданный не для блага черкесов, а для ослабления РФ.

Аналогичные процессы идут и в Центральной Азии, где Турция, маскируясь под защитника тюркских народов, на самом деле стремится к региональному доминированию.

Однако у этих планов есть слабое место: сами народы Кавказа и Центральной Азии не горят желанием становиться разменной монетой в чужих играх. Большинство черкесов, как и жителей постсоветских республик, понимают, что стабильность и развитие возможны только в партнёрстве с Россией, а не в конфронтации с ней.

Вопрос лишь в том, хватит ли у Анкары и её западных партнёров здравого смысла, чтобы вовремя остановиться.


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URL: https://www.vb.kg/448078
Теги:
Казахстан, Россия, Турция, Кыргызстан
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