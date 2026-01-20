Почему торговцы боятся QR-платежей? - интервью с замглавы ГНС

На фоне обсуждений в соцсетях и СМИ о том, что часть продавцов на рынках предпочитает наличные и избегает QR-оплаты, в Налоговой службе пояснили: ключевая причина опасений - ответственность за использование QR-кодов, оформленных на физлиц, в предпринимательской деятельности. При этом у налоговиков нет прямого доступа к кошелькам граждан, а контроль по этой линии в основном возложен на банки.

О том, какие штрафы грозят бизнесу при использовании личных кошельков, и какие действуют законодательные нормы в интервью Tazabek рассказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Азат Алманбетов.

-Сейчас наблюдается тенденция, что торговцы (особенно на рынках) отказываются принимать оплату через QR-коды в мобильных кошельках банков из-за боязни штрафов. Как вы это прокомментируете?

- Из-за действующего моратория на проверки субъектов на рынках и мини-рынках мы не можем опираться на подтверждённые данные о масштабах отказов от QR-платежей и перехода на наличные. Вместе с тем мы видим обсуждения в интернет-пространстве - СМИ, блогеры, отдельные публикации - где упоминается, что часть граждан и предпринимателей избегает QR-оплаты.

Основная причина опасений - введение ответственности за использование QR-кодов и электронных кошельков, оформленных на физических лиц, в предпринимательской деятельности.

- Если предприниматель использует свой личный электронный кошелёк для коммерческих целей, это нарушение?

- Да. Банковское законодательство запрещает субъектам предпринимательства использовать личные кошельки и личные счета для ведения бизнеса. Все счета должны применяться по назначению: личные - для личных целей, предпринимательские - для предпринимательства.

-Как это отслеживается? Кто отвечает за контроль?

- Контроль возложен на коммерческие банки. Они должны применять политику "Знай своего клиента" (KYC), выявлять подозрительные физические кошельки и принимать меры - вплоть до блокировки счетов.

Налоговая служба взаимодействует с Национальным банком и коммерческими банками. До принятия нормы об ответственности у нас была практика: в ходе мониторинга и контрольных мероприятий мы выявляли случаи использования физических кошельков в бизнесе и направляли сведения банкам и Национальному банку. Банки блокировали такие счета в рамках своей компетенции.

Национальный банк, в свою очередь, вправе применить меры к банкам за отсутствие должного контроля.

- Почему государство ужесточает подход к физическим QR-кошелькам в бизнесе?

-Мы видим риски уклонения от налогообложения и сокрытия реальной выручки, в том числе у крупных налогоплательщиков, которые не попадают под мораторий в проверках.

Бывали случаи, когда организации принимали платежи на сотрудников. Такие факты выявлялись, например, в общепите - когда оплату принимали на физические кошельки официантов или администраторов, а не на организацию.

- Какие штрафы грозят за использование личного кошелька (физического QR) в предпринимательских целях?

- При первом выявлении применяется предупреждение (фиксируется протокольно).

Если нарушение продолжается, назначаются штрафы:

для физических лиц - 5 000 сомов

для юридических лиц - 20 000 сомов

При повторном нарушении штраф увеличивается:

для физических лиц - 13 000 сомов

для юридических лиц - 65 000 сомов.

-Вы говорите, что данные вам недоступны. Банки будут их предоставлять?

- У Налоговой службы нет доступа к электронным кошелькам граждан. Мы можем получить такие сведения только по решению суда.

-Тогда как вы находите тех, кто использует физический QR для бизнеса?

-Налоговая служба может выявить нарушителей только в ходе контрольных мероприятий, например через:

рейдовый контроль

контрольную закупку

осмотр торговой точки

Инспектор приходит и видит: если в торговой точке размещён QR-код физического лица, а не предпринимательский - это и есть признак нарушения.

-Получается, из-за моратория вы не можете проверять и штрафовать продавцов на рынках?

- По рынкам, мини-рынкам и части розницы действует мораторий по отдельным направлениям контроля, поэтому там акцент - на разъяснительную работу.

Но есть категории, на которые мораторий не распространяется - в частности, крупные налогоплательщики. Их мы контролируем жёстче, особенно плательщиков НДС, где риски потерь бюджета выше.

-Закон о защите прав потребителей требует не ограничивать покупателя в способе оплаты. Налоговая запрещает физический QR. Это противоречие?

-Противоречия нет. Закон о защите прав потребителей говорит: продавец не должен ограничивать покупателя в способе оплаты. Банковское законодательство при этом требует, чтобы предприниматель принимал оплату на предпринимательский счёт, а не на личный счёт физлица. То есть безналичный способ должен быть обеспечен, но на корректный счёт.

-Банкиры же не придут контролировать на рынок, к примеру, продавца картофеля. Кто тогда контролирует продавца с небольшим оборотом?

- У банков есть дистанционный контроль - риск-ориентированные модели. Если на один физический кошелёк регулярно поступают суммы от разных лиц, банк может отреагировать, включая блокировку. Далее владелец обращается в банк и поясняет характер операций.

Со стороны налоговой, с учётом моратория, на рынках мы в основном проверяем регистрацию и уплату налогов, а по применению QR-платежей, ККМ и электронных счетов-фактур по ряду категорий действует ограничение проверок.

- А если в целях благотворительности поступают деньги на физический кошелек, это нарушение?

-Как нам разъяснили, на практике применяется сбор средств (в том числе на благотворительные цели) на счета физических лиц. В таких случаях инициаторы сбора должны заранее уведомить коммерческий банк, в котором открыт счет, что на него будут поступать средства в рамках благотворительного сбора.

- Еще бывают частные случаи сбора денег, к примеру, родительский комитет может на учебники собрать деньги, потому что это удобно. Что в этом случае? Здесь нет предпринимательской деятельности, но деньги поступают от различных лиц.

- У каждого коммерческого банка действует собственная риск-ориентированная система мониторинга. Если поступления носят разовый или редкий характер (например, сбор средств раз в месяц), как правило, это не относится к зоне повышенного риска. Но если на один и тот же счет ежедневно и систематически поступают деньги от разных лиц, такой профиль операций воспринимается банком как риск-фактор - и банк обязан отреагировать в рамках своих процедур контроля.

- Давайте рассмотрим ситуацию, когда продавец использует ККМ, пробивает чек клиенту, но при этом деньги за товар или услугу получает на свой личный кошелек

- Такая практика часто возникает из-за удобства личных электронных кошельков. Однако важно понимать: использование QR-кода, оформленного на физическое лицо, для приема оплаты в предпринимательских целях - это нарушение.

Как отмечают коммерческие банки, при наличии налоговой регистрации открыть бизнес-счет/бизнес-кошелек можно достаточно быстро. В отдельных банках эта процедура доступна дистанционно - через мобильное приложение.

- Как вы считаете, почему предприниматели не оформляют бизнес-кошельки и продолжают пользоваться физическими?

Комиссии по физическим переводам отсутствуют, тогда как по предпринимательским счетам и эквайрингу условия разные. По POS-терминалам комиссии обычно 1–3%.

Также по предпринимательским счетам может действовать правило "один банковский день" - деньги становятся доступными позже, что неудобно для мелкой торговли, где каждый день нужен оборот для покупки и продажи товаров.

Часть людей не понимает разницу между личным и предпринимательским счётом и есть риски нарушения.

- Есть ли перечень, кому обязательно иметь безналичные платежи?

- Да. Действует постановление от 23 декабря 2015 года № 869 "О мерах по защите прав потребителей", которым утверждён перечень видов деятельности (18 позиций), где обязательно должны быть средства безналичной оплаты (POS-терминалы и/или QR-платежи). Среди них - крупная торговля, аптеки, АЗС, общепит и др.

При этом ключевое правило: физические кошельки в предпринимательских целях использовать нельзя - независимо от налогового режима и масштаба бизнеса.

Мне кажется, здесь нужна какая-то разъяснительная работа. Люди, когда не понимают, они делают так, как им проще. Как вы считаете?

-Разъяснительная работа действительно необходима. Со стороны налоговых органов мы ее проводим в пределах своей компетенции. При этом вмешиваться в банковскую сферу напрямую было бы неправильно - это зона ответственности банковского регулятора и самих банков.

Вместе с тем мы готовы проводить разъяснения совместно - с Союзом банков, коммерческими банками и Национальным банком. В том числе на местах, где вопросы возникают чаще всего. У нас уже есть опыт совместных контрольных мероприятий с Национальным банком, и такой формат взаимодействия можно расширять, чтобы у предпринимателей было меньше недопонимания и необоснованных страхов.