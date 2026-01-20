Погода
$ 87.49 - 87.84
€ 101.15 - 102.10

Почему торговцы боятся QR-платежей? - интервью с замглавы ГНС

314  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне обсуждений в соцсетях и СМИ о том, что часть продавцов на рынках предпочитает наличные и избегает QR-оплаты, в Налоговой службе пояснили: ключевая причина опасений - ответственность за использование QR-кодов, оформленных на физлиц, в предпринимательской деятельности. При этом у налоговиков нет прямого доступа к кошелькам граждан, а контроль по этой линии в основном возложен на банки.

О том, какие штрафы грозят бизнесу при использовании личных кошельков, и какие действуют законодательные нормы в интервью Tazabek рассказал заместитель председателя Государственной налоговой службы Азат Алманбетов.

-Сейчас наблюдается тенденция, что торговцы (особенно на рынках) отказываются принимать оплату через QR-коды в мобильных кошельках банков из-за боязни штрафов. Как вы это прокомментируете?

- Из-за действующего моратория на проверки субъектов на рынках и мини-рынках мы не можем опираться на подтверждённые данные о масштабах отказов от QR-платежей и перехода на наличные. Вместе с тем мы видим обсуждения в интернет-пространстве - СМИ, блогеры, отдельные публикации - где упоминается, что часть граждан и предпринимателей избегает QR-оплаты.

Основная причина опасений - введение ответственности за использование QR-кодов и электронных кошельков, оформленных на физических лиц, в предпринимательской деятельности.

- Если предприниматель использует свой личный электронный кошелёк для коммерческих целей, это нарушение?

- Да. Банковское законодательство запрещает субъектам предпринимательства использовать личные кошельки и личные счета для ведения бизнеса. Все счета должны применяться по назначению: личные - для личных целей, предпринимательские - для предпринимательства.

-Как это отслеживается? Кто отвечает за контроль?

- Контроль возложен на коммерческие банки. Они должны применять политику "Знай своего клиента" (KYC), выявлять подозрительные физические кошельки и принимать меры - вплоть до блокировки счетов.

Налоговая служба взаимодействует с Национальным банком и коммерческими банками. До принятия нормы об ответственности у нас была практика: в ходе мониторинга и контрольных мероприятий мы выявляли случаи использования физических кошельков в бизнесе и направляли сведения банкам и Национальному банку. Банки блокировали такие счета в рамках своей компетенции.

Национальный банк, в свою очередь, вправе применить меры к банкам за отсутствие должного контроля.

- Почему государство ужесточает подход к физическим QR-кошелькам в бизнесе?

-Мы видим риски уклонения от налогообложения и сокрытия реальной выручки, в том числе у крупных налогоплательщиков, которые не попадают под мораторий в проверках.

Бывали случаи, когда организации принимали платежи на сотрудников. Такие факты выявлялись, например, в общепите - когда оплату принимали на физические кошельки официантов или администраторов, а не на организацию.

- Какие штрафы грозят за использование личного кошелька (физического QR) в предпринимательских целях?

- При первом выявлении применяется предупреждение (фиксируется протокольно).

Если нарушение продолжается, назначаются штрафы:

для физических лиц - 5 000 сомов

для юридических лиц - 20 000 сомов

При повторном нарушении штраф увеличивается:

для физических лиц - 13 000 сомов

для юридических лиц - 65 000 сомов.

-Вы говорите, что данные вам недоступны. Банки будут их предоставлять?

- У Налоговой службы нет доступа к электронным кошелькам граждан. Мы можем получить такие сведения только по решению суда.

-Тогда как вы находите тех, кто использует физический QR для бизнеса?

-Налоговая служба может выявить нарушителей только в ходе контрольных мероприятий, например через:

рейдовый контроль

контрольную закупку

осмотр торговой точки

Инспектор приходит и видит: если в торговой точке размещён QR-код физического лица, а не предпринимательский - это и есть признак нарушения.

-Получается, из-за моратория вы не можете проверять и штрафовать продавцов на рынках?

- По рынкам, мини-рынкам и части розницы действует мораторий по отдельным направлениям контроля, поэтому там акцент - на разъяснительную работу.

Но есть категории, на которые мораторий не распространяется - в частности, крупные налогоплательщики. Их мы контролируем жёстче, особенно плательщиков НДС, где риски потерь бюджета выше.

-Закон о защите прав потребителей требует не ограничивать покупателя в способе оплаты. Налоговая запрещает физический QR. Это противоречие?

-Противоречия нет. Закон о защите прав потребителей говорит: продавец не должен ограничивать покупателя в способе оплаты. Банковское законодательство при этом требует, чтобы предприниматель принимал оплату на предпринимательский счёт, а не на личный счёт физлица. То есть безналичный способ должен быть обеспечен, но на корректный счёт.

-Банкиры же не придут контролировать на рынок, к примеру, продавца картофеля. Кто тогда контролирует продавца с небольшим оборотом?

- У банков есть дистанционный контроль - риск-ориентированные модели. Если на один физический кошелёк регулярно поступают суммы от разных лиц, банк может отреагировать, включая блокировку. Далее владелец обращается в банк и поясняет характер операций.

Со стороны налоговой, с учётом моратория, на рынках мы в основном проверяем регистрацию и уплату налогов, а по применению QR-платежей, ККМ и электронных счетов-фактур по ряду категорий действует ограничение проверок.

- А если в целях благотворительности поступают деньги на физический кошелек, это нарушение?

-Как нам разъяснили, на практике применяется сбор средств (в том числе на благотворительные цели) на счета физических лиц. В таких случаях инициаторы сбора должны заранее уведомить коммерческий банк, в котором открыт счет, что на него будут поступать средства в рамках благотворительного сбора.

- Еще бывают частные случаи сбора денег, к примеру, родительский комитет может на учебники собрать деньги, потому что это удобно. Что в этом случае? Здесь нет предпринимательской деятельности, но деньги поступают от различных лиц.

- У каждого коммерческого банка действует собственная риск-ориентированная система мониторинга. Если поступления носят разовый или редкий характер (например, сбор средств раз в месяц), как правило, это не относится к зоне повышенного риска. Но если на один и тот же счет ежедневно и систематически поступают деньги от разных лиц, такой профиль операций воспринимается банком как риск-фактор - и банк обязан отреагировать в рамках своих процедур контроля.

- Давайте рассмотрим ситуацию, когда продавец использует ККМ, пробивает чек клиенту, но при этом деньги за товар или услугу получает на свой личный кошелек

- Такая практика часто возникает из-за удобства личных электронных кошельков. Однако важно понимать: использование QR-кода, оформленного на физическое лицо, для приема оплаты в предпринимательских целях - это нарушение.

Как отмечают коммерческие банки, при наличии налоговой регистрации открыть бизнес-счет/бизнес-кошелек можно достаточно быстро. В отдельных банках эта процедура доступна дистанционно - через мобильное приложение.

- Как вы считаете, почему предприниматели не оформляют бизнес-кошельки и продолжают пользоваться физическими?

Комиссии по физическим переводам отсутствуют, тогда как по предпринимательским счетам и эквайрингу условия разные. По POS-терминалам комиссии обычно 1–3%.

Также по предпринимательским счетам может действовать правило "один банковский день" - деньги становятся доступными позже, что неудобно для мелкой торговли, где каждый день нужен оборот для покупки и продажи товаров.

Часть людей не понимает разницу между личным и предпринимательским счётом и есть риски нарушения.

- Есть ли перечень, кому обязательно иметь безналичные платежи?

- Да. Действует постановление от 23 декабря 2015 года № 869 "О мерах по защите прав потребителей", которым утверждён перечень видов деятельности (18 позиций), где обязательно должны быть средства безналичной оплаты (POS-терминалы и/или QR-платежи). Среди них - крупная торговля, аптеки, АЗС, общепит и др.

При этом ключевое правило: физические кошельки в предпринимательских целях использовать нельзя - независимо от налогового режима и масштаба бизнеса.

Мне кажется, здесь нужна какая-то разъяснительная работа. Люди, когда не понимают, они делают так, как им проще. Как вы считаете?

-Разъяснительная работа действительно необходима. Со стороны налоговых органов мы ее проводим в пределах своей компетенции. При этом вмешиваться в банковскую сферу напрямую было бы неправильно - это зона ответственности банковского регулятора и самих банков.

Вместе с тем мы готовы проводить разъяснения совместно - с Союзом банков, коммерческими банками и Национальным банком. В том числе на местах, где вопросы возникают чаще всего. У нас уже есть опыт совместных контрольных мероприятий с Национальным банком, и такой формат взаимодействия можно расширять, чтобы у предпринимателей было меньше недопонимания и необоснованных страхов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448081
Теги:
бизнес, налоги в Кыргызстане, ГНС
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  