"Челси" – первый чемпион мира среди клубов по новой системе ФИФА

Английский клуб "Челси" стал первым в истории победителем нового формата Клубного чемпионата мира ФИФА, уверенно обыграв "Пари Сен-Жермен" со счётом 3:0 в финале турнира.

Главным героем встречи стал Коул Палмер, оформивший дубль (22', 30') и отдавший голевую передачу на Жоао Педро, который забил третий мяч (43').

Подопечные Энцо Марески полностью доминировали в первом тайме, решив исход матча ещё до перерыва. Французский гранд выглядел блекло на фоне яркой игры лондонцев, несмотря на звёздный состав и победу над "Реалом" в полуфинале.

"Челси" показал отличную слаженность в атаке и надёжную игру в защите, не позволив ПСЖ создать по-настоящему опасных моментов. После перерыва английский клуб продолжал контролировать игру, а Лиам Делап дважды был близок к четвёртому голу.

Победа в финале закрепила за "Челси" статус одного из главных претендентов на трофеи в сезоне 2025/26 в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. В то же время для команды Луиса Энрике поражение стало болезненным ударом по надежде завоевать четыре трофея за сезон.