Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич официально попрощался с мадридским "Реалом", завершив историческую 13-летнюю главу своей карьеры. На своей странице в социальных сетях 39-летний футболист опубликовал трогательное послание, назвав клуб "домом навсегда". В ближайшее время он должен перейти в "Милан" и продолжить карьеру в Серии А.

"Мой дом на протяжении 13 лет. Мой дом навсегда. Это не прощание, это – до скорого!" - написал Модрич, сопроводив слова подборкой фотографий, включая моменты с презентации в 2012 году и побед в Лиге чемпионов.

Самый титулованный игрок в истории клуба

Модрич перешёл в "Реал" в 2012 году из "Тоттенхэма" и поначалу подвергался критике, даже был признан худшим трансфером сезона по опросу Marca. Однако со временем стал центральной фигурой эпохи успехов "сливочных".

Среди его главных достижений:

28 трофеев, рекордное число для игрока "Реала";

Незабываемый гол на "Олд Траффорд" в первом сезоне;

Передача на Серхио Рамоса в финале ЛЧ-2014, когда "Реал" сравнял счёт на 92:48;

Ключевая роль в триумфе в Лиге чемпионов 2022 года.

Теперь Модрич готов открыть новую главу в карьере в составе "Милана", где он станет ценным источником опыта и лидерства в борьбе за титулы. Для итальянского клуба это громкое усиление, особенно с учётом амбиций в Серии А и еврокубках.

Лука Модрич покидает "Реал" как живая легенда, оставив после себя богатое наследие и признание миллионов болельщиков по всему миру.