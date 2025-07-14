Трампа освистали на финале Клубного ЧМ во время вручения трофея "Челси"

Президент США Дональд Трамп стал центральной фигурой церемонии награждения на финале Клубного чемпионата мира FIFA™, несмотря на массовое недовольство зрителей. На стадионе MetLife в Нью-Джерси он вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино вручил победный трофей лондонскому "Челси", обыгравшему ПСЖ со счётом 3:0.

Трамп появился на поле после окончания матча, чтобы вручить медали и кубок. Однако его выход сопровождался громким освистыванием - зрители неоднократно выражали протест, в том числе во время исполнения гимна, когда лицо президента появилось на больших экранах стадиона.

Несмотря на реакцию трибун, Трамп остался в центре внимания и камеры зафиксировали, как он передал трофей капитану "Челси" Рису Джеймсу, в то время как Инфантино отступил в сторону. На сцене также присутствовали владелец "Челси" Тодд Бёли, председатель ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, а также известные личности из США, включая Тома Брэди и Руперта Мердока.

Безопасность на финале была усилена - вход на стадион сопровождался длинными очередями и тщательной проверкой со стороны Секретной службы США. Мероприятие прошло в условиях высокой температуры - около 29°C - что также стало частью обсуждений вокруг турнира.

Присутствие Трампа на финале не стало неожиданностью: он активно сотрудничает с ФИФА с момента того, как США были выбраны страной-хозяйкой турнира. Джанни Инфантино ранее назвал взаимодействие с американским лидером "крайне важным" для развития футбольных проектов в стране, включая Клубный чемпионат мира и предстоящий ЧМ-2026.

Финал завершился триумфом "Челси", но его запомнят не только из-за футбольного результата, но и по причине политического подтекста, добавленного появлением президента США.