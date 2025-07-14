На Иссык-Куле пройдет национальный турнир по скачкам "Мурас"

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики приглашает жителей и гостей страны на национальный турнир по скачкам "Мурас", который состоится 26 июля на Центральном ипподроме Иссык-Куля.

Это масштабное мероприятие станет живым воплощением духа эпоса Манас, легендарных образов Ак-Кула и Тайтору, а также отваги наездников и силы народной памяти. Турнир объединит традиционные скачки, этнические элементы и концертную программу.

Гостей ожидают:

• захватывающие скачки;

• состязания батыров;

• этно-дефиле, воссоздающее древнюю культуру кочевников;

• выступления звёзд кыргызской эстрады.

Начало мероприятия - в 15:30, концертная программа стартует с 18:00.

В числе участников:

• Заслуженный артист КР Гүлжигит Калыков;

• Победитель международных фестивалей Омар;

• Артисты: Малика-Дина, Ахти, Нурчолпон, Иса Омуркулов, Ислам Сатаров, Элера Кабылжан кызы, Самат Уланбеков;

• Этно-шоу от команды "Аталар Изи" под руководством известного этнодизайнера Асель Калкановой.

Ведущие мероприятия - юморист Тынар Курбаналиев, телеведущая Гульназ Каныбек кызы, а также культурный посол IAN MUGALIM, владеющий восемью языками.

Вход свободный. Организаторы рекомендуют приходить заранее - количество мест ограничено.