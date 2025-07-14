Рафаэль Физиев бросил вызов Чарльзу Оливейре

Боец UFC Рафаэль Физиев, ранее выступавший за Кыргызстан, выразил желание сразиться с известным бразильским бойцом Чарльзом Оливейрой. Об этом сообщает sport24.ru.

Физиев сделал репост в социальной сети X новости о том, что Оливейра планирует вернуться в октагон в ноябре-декабре этого года. Под записью Физиев добавил несколько смайликов, что стало явным намёком на вызов.

На счету Рафаэля Физиева 17 боёв в ММА и 13 побед. Недавно он одержал победу над Игнасио Бахамондесом на турнире в Баку.

Чарльз Оливейра, с 35 победами в 46 поединках, в последнем бою потерпел поражение от Илии Топурии. Его возвращение в октагон ожидается в конце года.