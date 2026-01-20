В Бишкеке усиливают контроль за водителями общественного транспорта

В муниципальном предприятии "Бишкекский городской транспорт" прошло совещание, на котором обсудили безопасность дорожного движения и ответственность водителей общественного транспорта. Основной акцент сделали на усилении контроля и профилактике нарушений. Об этом сообщает столичный муниципалитет.

Представили итоги рейдов, которые проводят каждую неделю по вторникам, четвергам и пятницам на наиболее загруженных остановках столицы. С водителями провели разъяснительные беседы и дополнительные инструктажи.

В обсуждении участвовали директор предприятия Т.Т. Капаров, начальник отдела БДД А.С. Койшыбаев и представители УПСМ по ГУВД Бишкека. Участники рассмотрели причины дорожно-транспортных происшествий и предложили меры для повышения дисциплины водителей.

Подчеркнули, что безопасность и комфорт пассажиров остаются приоритетом, а работа по контролю и профилактике будет продолжена на постоянной основе.