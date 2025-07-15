Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.40 - 102.40

Госдума РФ отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах

85  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Госдума России отказалась отменять систему Fan ID, необходимую для посещения футбольных матчей. Законопроект об отмене карты болельщика, внесённый депутатами КПРФ, был отклонён, сообщает РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что в сложившейся ситуации отмена Fan ID была бы неправильным решением.

Ранее известный футболист Андрей Канчельскис критиковал систему, утверждая, что она создала проблемы, которых не было до её введения, и призывал отказаться от неё.

Система Fan ID введена с 2021 года и требует наличия персонифицированной карты для посещения матчей Российской премьер-лиги и Кубка России. Многие фанаты объявили бойкот матчам из-за этого требования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448093
Теги:
парламент, Россия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  