Госдума РФ отклонила законопроект об отмене Fan ID на футбольных стадионах

Госдума России отказалась отменять систему Fan ID, необходимую для посещения футбольных матчей. Законопроект об отмене карты болельщика, внесённый депутатами КПРФ, был отклонён, сообщает РИА Новости.

Зампред комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев заявил, что в сложившейся ситуации отмена Fan ID была бы неправильным решением.

Ранее известный футболист Андрей Канчельскис критиковал систему, утверждая, что она создала проблемы, которых не было до её введения, и призывал отказаться от неё.

Система Fan ID введена с 2021 года и требует наличия персонифицированной карты для посещения матчей Российской премьер-лиги и Кубка России. Многие фанаты объявили бойкот матчам из-за этого требования.