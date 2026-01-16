Погода
История успеха: девочка из кыргызской семьи стала голосом молодежи Франции

- Назгуль Абдыразакова
12-летняя Нестан Самат из семьи кыргызстанцев, живущей во Франции уже седьмой год, стала депутатом Молодёжного муниципального совета города Сомьер. О её пути, характере и достижениях корреспонденту VB.KG рассказал отец девочки Самат Кушбек. Вручение мандата состоялось 10 января. Его передал мэр города Пьер Мартинез.

Семья живёт в городе Сомьер - небольшом историческом населённом пункте на юге Франции, недалеко от Средиземного моря. Самат говорит, что это удивительное место, где прошлое ощущается буквально на каждом шагу. Город основан в XII веке, и здесь до сих пор сохранился древний Римский мост возрастом около двух тысяч лет. Он используется и сегодня и считается одним из главных символов местности. Туристов всегда много: мягкий климат, старинные улочки и близость моря привлекают гостей со всего мира.

Именно поэтому, как говорит Самат, они с супругой нашли себя в туризме и онлайн-торговле. Эти направления позволяют семье оставаться гибкими, совмещать работу с воспитанием детей и жить в ритме небольшого городка, где каждый сезон приносит новых путешественников.

В такой исторической и живой среде растёт Нестан - девочка, которая уверенно делает свои первые шаги в общественной жизни Франции, не забывая о своих кыргызских корнях.

Сегодня она учится в колледже и уверенно чувствует себя в местной системе образования. Вспоминая переезд 2018 года, Самат говорит, что вначале всё давалось трудно: новый язык, другая культура и полное ощущение начала с нуля. Но дети адаптировались быстрее всех, учителя приняли их тепло, помогли через игры и занятия. Уже через год Нестан свободно говорила и писала по-французски.

Сейчас девочка владеет французским, английским, немецким и латинским языками. Но дома есть строгое правило - общаться только на кыргызском. На стенах висят флаг, комуз, калпак. Семья обсуждает новости Кыргызстана и готовит кыргызские блюда. "Мы создаём дома маленький Кыргызстан", - говорит отец.

Нестан растёт усердной и собранной. Она отлично учится, занимается лёгкой атлетикой, бегает кроссы на 2,5 километра, лепит из глины, рисует и уже несколько лет ведёт личные дневники. Прошлым летом, отдыхая в Швейцарии, девочка призналась родителям, что хочет написать книгу о жизни их семьи между двумя странами. "Мы только поддержали её желание", - вспоминает Самат.

В Молодёжный муниципальный совет она выдвинула свою кандидатуру сама. Совет объединяет детей от 8 до 18 лет, которые предлагают инициативы для города, работают над проектами и ездят в Париж, чтобы увидеть работу парламента. Для Нестан это первый серьёзный общественный опыт и возможность почувствовать, что её голос что-то значит.

Родители Самат и его супруга Айнура, журналист по образованию - гордятся дочерью. "Она умеет ставить цели и идти до конца. Она упорная и очень самостоятельная", - говорит отец.

Несмотря на годы, проведённые за границей, семья остаётся гражданами Кыргызстана. "Мы надеемся, что однажды дети будут служить Родине уже с опытом, который получают здесь", - добавляет Самат.

История Нестан - это история кыргызской девочки, которая растёт между двумя мирами: старинными улицами Сомьера и памятью о далёком доме. Она делает свои шаги спокойно, но уверенно и кажется, что у неё впереди многое.


