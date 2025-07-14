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Гран-при конкурса "Витебск-2025" завоевала певица из Казахстана

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- Светлана Лаптева
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В белорусском Витебске завершился международный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни "Витебск-2025", проходивший в рамках XXXIV фестиваля искусств "Славянский базар". Главную награду - Гран-при - завоевала представительница Казахстана Алмагуль Батталиева. По итогам двух конкурсных дней она набрала 137 баллов. В финале певица покорила жюри и зрителей исполнением песни "Вечность".

Кыргызстан также оказался среди стран, чьи артисты поднялись на фестивальный пьедестал. Наш соотечественник Рыскельди Старбеков стал лауреатом третьей премии, набрав 127 баллов, и получил специальный приз президента Республики Беларусь "Славянская надежда" - за лучшее воплощение славянской темы в вокальном искусстве. Его выступление сопровождал Национальный Президентский оркестр Беларуси - непростое испытание для конкурсантов, с которым кыргызстанец справился достойно.

Второе место разделили итальянец Доменико Барбера и армянин Давид Киракосян. Первую премию получила белорусская участница Лера Бернатович, которой удалось обойти фаворитов благодаря пронзительному финальному исполнению композиции "Однажды".

Жюри конкурса возглавила народная артистка Ингушетии Таисия Повалий. В конкурсной программе приняли участие исполнители из 14 стран. Помимо основных премий, были вручены и специальные награды. Например, Михаил Назара из Молдовы удостоен премии имени Владимира Мулявина за лучшее воплощение национальной темы, а Мухаммадали Джураев из Узбекистана получил приз телерадиокомпании "Мир" "Песня - путь к содружеству".


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URL: https://www.vb.kg/448111
Теги:
конкурс, Россия
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