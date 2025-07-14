China Southern Airlines открыла новую эру техобслуживания воздушных судов

21 июня 2025 года в Синьцзяне был запущен в эксплуатацию первый проект по беспошлинному периодическому техническому обслуживанию воздушных судов, реализованный Синьцзянским отделением инженерно-технического филиала China Southern Airlines.

Став оператором по беспошлинному техобслуживанию воздушных судов в регионе, Синьцзянская компания по импорту и экспорту China Southern Airlines получила первую в Синьцзяне квалификацию на данный вид деятельности в ноябре 2024 года. Проект реализован по модели "бизнес + технологии" в сотрудничестве с инженерно-техническим филиалом авиакомпании.

С момента подачи заявки в Министерство коммерции КНР до её утверждения прошло всего 50 дней - это на 6–8 месяцев быстрее среднего срока по стране, что стало рекордом для аналогичных проектов в Китае.

С начала текущего года инженерно-техническое отделение China Southern Airlines в Синьцзяне, наряду с обслуживанием китайских авиакомпаний, активно расширяет сотрудничество с зарубежными партнёрами. Заключены контракты с четырьмя иностранными авиаперевозчиками, включая Air Astana, CAMEX и авиакомпанию Узбекистана.

21 июня успешно завершена C-чек проверка грузового самолёта Boeing 737-800 авиакомпании CAMEX. Это знаменует вступление услуг беспошлинного техобслуживания воздушных судов в Синьцзянской пилотной зоне свободной торговли в новую эру - этап высокотехнологичного ремонта, ставший важным шагом к масштабируемому и регулярному развитию.

На фоне стратегических возможностей, открываемых инициативой "Один пояс, один путь" и созданием Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли, успешное выполнение C-чека компанией China Southern Airlines стало первым случаем глубокого ремонта воздушных судов в Урумчинском подрайоне этой зоны. Это придало мощный импульс превращению Синьцзяна в авиационный хаб ключевой зоны "Один пояс, один путь".

С момента запуска пилотной зоны, China Southern Airlines определила развитие авиаремонтной отрасли в Синьцзяне как один из приоритетов. Компания реализует стратегию создания высококлассной базы технического обслуживания ВС Boeing с ориентацией на рынки Центральной Азии, Западной Азии и Восточной Европы.

Будучи одной из ключевых структур China Southern Airlines в регионе, компания располагает развитой инфраструктурой, профессиональной командой, строгой системой контроля качества и способна самостоятельно выполнять линейное и периодическое техобслуживание, включая C-чеки. Организация сертифицирована Европейским агентством авиационной безопасности (EASA), а также авиационными властями Казахстана и Грузии.

В 2024 году, благодаря институциональным инновациям в пилотной зоне, был осуществлён переход от простого ремонта к полноценной цепочке "ремонт + торговля" за счёт внедрения модели "технологии + коммерция".

Запуск первого проекта беспошлинного периодического техобслуживания стал важным шагом в интернационализации авиаремонтной отрасли региона. Применение беспошлинной политики значительно снижает таможенные затраты на авиазапчасти. Создание конкурентоспособного регионального центра авиаремонта сокращает расходы и сроки обслуживания для соседних стран, создавая взаимовыгодную модель сотрудничества между государством и бизнесом.

По мере развития инициативы "Один пояс, один путь", беспошлинные услуги глубокого ремонта China Southern Airlines в Урумчи будут расширяться на страны Центральной Азии, Ближнего Востока и Европы, обеспечивая надёжную поддержку строительству "Воздушного Шёлкового пути".

В настоящее время компания активно ведёт переговоры по расширению международной клиентской базы и увеличению объёмов зарубежных заказов. Услуги по беспошлинному техобслуживанию воздушных судов становятся новой точкой роста экспортоориентированного развития авиационной отрасли Синьцзяна.

Реализация первого проекта позволила China Southern Airlines приступить к модернизации технической инфраструктуры и развитию кадрового потенциала.

Компания намерена сделать бизнес по беспошлинному техобслуживанию воздушных судов узнаваемым символом Синьцзянской пилотной зоны свободной торговли и внести вклад в строительство ключевой зоны Экономического пояса Шёлкового пути.