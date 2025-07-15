Российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях

Подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях "Хамкорлик-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие совершили марш на колоннах боевой и специальной техники через горные районы Таджикистана и Узбекистана. Протяженность маршрута составила более 300 километров.

Колонна преодолевала сложные участки горных серпантинов на бронетранспортёрах БТР-82А, армейских грузовиках "Урал" и технике на базе КАМАЗов. В результате подразделения прибыли на полигон "Термез", где пройдут учения.

Тактические мероприятия запланированы на период с 15 по 21 июля.