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Российские военные прибыли в Узбекистан для участия в учениях

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- Светлана Лаптева
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Подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа прибыли в Узбекистан для участия в совместных тактических учениях "Хамкорлик-2025". Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По данным ведомства, военнослужащие совершили марш на колоннах боевой и специальной техники через горные районы Таджикистана и Узбекистана. Протяженность маршрута составила более 300 километров.

Колонна преодолевала сложные участки горных серпантинов на бронетранспортёрах БТР-82А, армейских грузовиках "Урал" и технике на базе КАМАЗов. В результате подразделения прибыли на полигон "Термез", где пройдут учения.

Тактические мероприятия запланированы на период с 15 по 21 июля.


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URL: https://www.vb.kg/448124
Теги:
Россия, Узбекистан, армия
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