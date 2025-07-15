Запрет не помеха: на Иссык-Куле скутер наехал на ребенка

На пляже пансионата "Аврора Плюс" в Чолпон-Атинском районе водный скутер сбил 7-летнего ребенка. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

По информации МВД, за рулем скутера находился житель села Булан-Соготту 1978 года рождения. Он задержан и доставлен в участковое отделение милиции села Бостери. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тревожный инцидент произошел несмотря на действующий запрет на использование гидроциклов в прибрежной зоне Иссык-Куля. Напомним, весной 2025 года президент Садыр Жапаров подписал поправки в законодательство, запрещающие эксплуатацию водных скутеров в местах массового отдыха. За нарушение предусмотрены штрафы - от 5 до 20 тысяч сомов в зависимости от типа нарушителя и повторности правонарушения.

Однако, как показывает практика, запрет оказался легко обходим. Многие пансионаты, пользуясь лазейками, создают так называемые "специальные технические зоны" прямо на пляжах. Формально - это отдельные участки, где разрешено использовать скутеры с четырехтактными и электрическими двигателями. На деле же - устоявшийся бизнес, давно работающий по старым правилам.

Контроль со стороны уполномоченных органов минимален, а требования по безопасности и экологии часто остаются лишь на бумаге. Случай с ребенком очередное тому подтверждение, что "скутерный туризм" требует не только ужесточения наказаний, но и системного подхода к контролю и исполнению закона.

"Закон есть, но он не работает. Главное, чтобы дети были в безопасности", - резюмировал депутат Сулайманов.