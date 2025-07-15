Погода
$ 87.36 - 87.75
€ 101.40 - 102.40

Запрет не помеха: на Иссык-Куле скутер наехал на ребенка

365  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На пляже пансионата "Аврора Плюс" в Чолпон-Атинском районе водный скутер сбил 7-летнего ребенка. Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Эльдар Сулайманов. Пострадавшего мальчика доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное.

По информации МВД, за рулем скутера находился житель села Булан-Соготту 1978 года рождения. Он задержан и доставлен в участковое отделение милиции села Бостери. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Тревожный инцидент произошел несмотря на действующий запрет на использование гидроциклов в прибрежной зоне Иссык-Куля. Напомним, весной 2025 года президент Садыр Жапаров подписал поправки в законодательство, запрещающие эксплуатацию водных скутеров в местах массового отдыха. За нарушение предусмотрены штрафы - от 5 до 20 тысяч сомов в зависимости от типа нарушителя и повторности правонарушения.

Однако, как показывает практика, запрет оказался легко обходим. Многие пансионаты, пользуясь лазейками, создают так называемые "специальные технические зоны" прямо на пляжах. Формально - это отдельные участки, где разрешено использовать скутеры с четырехтактными и электрическими двигателями. На деле же - устоявшийся бизнес, давно работающий по старым правилам.

Контроль со стороны уполномоченных органов минимален, а требования по безопасности и экологии часто остаются лишь на бумаге. Случай с ребенком очередное тому подтверждение, что "скутерный туризм" требует не только ужесточения наказаний, но и системного подхода к контролю и исполнению закона.

"Закон есть, но он не работает. Главное, чтобы дети были в безопасности", - резюмировал депутат Сулайманов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/448141
Теги:
закон, Иссык-Куль
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  