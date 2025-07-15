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Волейболисты Кыргызстана сыграют в Лиге чемпионов CAVA на Мальдивах

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная команда Кыргызстана примет участие в Лиге чемпионов Центрально-Азиатской волейбольной ассоциации (CAVA), которая пройдет с 17 по 23 июля в столице Мальдив - городе Мале. Об этом сообщает Prosports.kz.

В турнире примут участие шесть клубов из Казахстана, Кыргызстана, Мальдив, Непала и Шри-Ланки. Соревнования пройдут в формате кругового турнира, где все команды сыграют друг с другом.

По итогам группового этапа клубы, занявшие 5-6 места, сыграют матч за пятое место. Команды, занявшие 3-4 места, поборются за бронзовые медали, а две лучшие команды встретятся в финале за звание чемпиона Лиги.

Участие Кыргызстана в этом турнире - важный шаг в развитии волейбола в стране и возможность заявить о себе на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/448144
Теги:
волейбол, Кыргызстан
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