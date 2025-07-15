Сардана Трофимова приостановила карьеру, но планирует вернуться в спорт

Российская бегунья, выступающая за Кыргызстан, Сардана Трофимова объявила о временной паузе в спортивной карьере. В интервью "Спорт-Экспресс" спортсменка рассказала, что решила сделать перерыв на несколько лет, сосредоточившись на семейных делах.

"Я сейчас не тренируюсь и не готовлюсь к соревнованиям, но это не означает, что я заканчиваю со спортом", - сказала Трофимова.

Она отметила, что планирует вернуться к спортивным выступлениям, однако теперь хочет сосредоточиться на ультрамарафонах, а не на традиционных марафонах. В числе её целей - участие в знаменитом Comrades Marathon в Южной Африке.

Что касается участия в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, спортсменка призналась, что пока не уверена в своей готовности к таким соревнованиям, учитывая сложность отбора.

На Олимпиаде-2024 в Париже Трофимова заняла 14-е место в марафоне, установив национальный рекорд Кыргызстана с результатом 2:26:47. В её спортивной карьере также пять титулов чемпионки России и три победы на Московском марафоне.

"Соперникам хочу сказать: ждите меня, я обязательно вернусь", - пообещала спортсменка.