Внешняя политика 2025. Глава МИД рассказал о ключевых достижениях

В Бишкеке состоялась пресс-конференция министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева по итогам внешнеполитической деятельности страны в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе выступления министр отметил, что прошедший год ознаменовался активной и последовательной реализацией многовекторного и прагматичного внешнеполитического курса. Кыргызстан укреплял политический диалог с партнерами, расширял международное сотрудничество, продвигал экономические интересы и уделял приоритетное внимание защите прав и законных интересов граждан за рубежом.

Среди ключевых достижений 2025 года были выделены окончательное урегулирование кыргызско-таджикского пограничного вопроса, успешное председательство Кыргызской Республики в Организации тюркских государств и Организация Договора о коллективной безопасности, а также начало председательства в Шанхайской организации сотрудничества.

Министр также обозначил приоритеты внешней политики на 2026 год, включая эффективную реализацию председательства в ШОС, продвижение экономических и транспортно-логистических проектов, расширение экспортных возможностей, а также дальнейшее обеспечение защиты прав и интересов граждан Кыргызской Республики за рубежом.

В завершение своего выступления министр ответил на вопросы представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации.