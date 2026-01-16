Шон Рейн: Почему Запад ошибается в оценках китайской экономики

Эксперт по Китаю Шон Рейн считает, что западные оценки устарели, а китайская экономика уверенно справляется с трудностями и санкциями

В свежем интервью Шон Рейн, основатель и управляющий директор China Market Research Group (CMR) а также автор таких книг, как "Разделение: поиск возможностей в экономике Китая в новом мировом порядке" объясняет, почему оценки китайской экономики на Западе давно перестали соответствовать реальности. Он подчёркивает, что многие эксперты, которых сегодня цитируют политики и бизнес, уехали из Китая ещё в 2015–2016 годах и продолжают описывать страну такой, какой она была десять лет назад. По его словам, это приводит к тому, что решения принимаются на основе устаревших представлений.

Рейн признаёт существующие трудности: рынок недвижимости переживает спад, цены упали на 30–40%, а продажи остаются низкими. Он подчёркивает, что это не финансовый кризис западного образца, ипотечные кредиты не "под водой", а китайские покупатели традиционно вносят значительную часть стоимости жилья сразу. Проблема, по его словам, в другом: люди стали осторожнее, перестали тратить деньги и теряют уверенность. Это отражается на настроениях молодёжи, которые всё меньше хотят создавать семьи, что создаёт долгосрочные демографические риски.

Но, отмечает он, ситуация в экономике не так критична, как её описывают за рубежом. Китай располагает крупными накоплениями домохозяйств, а фондовые рынки в прошлом году стали одними из самых быстрорастущих в мире. Рейн повторяет, что главная проблема - не отсутствие денег, а тревожность.

Говоря о технологическом развитии, он настаивает, что представление о Китае как о стране-копировщике давно устарело. Он указывает на появление таких игроков, как DeepSeek, и на стремительный прогресс компаний Alibaba и Baidu, которые, по его словам, удивили даже тех экспертов в США, которые уверяли, что Китай отстаёт от Америки на годы. Рейн считает, что Китай создаёт собственную инновационную экосистему и в ряде сфер уже догоняет, а местами и обгоняет США.

По его словам, на фоне американских санкций Китай сделал ставку на самообеспечение: от развития полупроводников до выращивания собственной говядины, фруктов и сои. Он связывает это с опасениями, что США могут попытаться применить к Китаю аналогичный подход, как к России или Ирану. Рейн подчёркивает, что именно давление извне ускорило переход Китая к собственной технологической базе.

Он приводит показательные примеры из автомобильной отрасли, где западные бренды упустили момент стремительного роста китайских электрических автомобилей. Рейн говорит, что BYD сегодня уже воспринимается как премиальный бренд во многих азиатских странах, а западные компании потеряли время, не замечая изменений. Он напоминает, что субсидии используют не только китайские производители: без государственной поддержки не существовали бы ни Tesla, ни многие американские технологические компании.

Оценивая торговую войну США и Китая, Рейн называет её провальной. Он отмечает, что экспорт Китая в США составляет лишь 2–2,5% ВВП, а многие товары Китай способен производить самостоятельно или закупать в других странах. Именно поэтому тарифы ударили по американским потребителям, а не по китайской промышленности.

Рейн подчёркивает, что Китай не вернётся к темпу роста, который был в 2010-е годы, но называет нынешнюю ситуацию стабильной и управляемой. Он считает, что страна преодолела часть последствий санкций, а предпринимательская активность вновь начала оживать.