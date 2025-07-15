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Прием заявок на Международную премию "Евразия" продлен до 31 августа

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- Жан Алиев
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АНО "Евразия" продлевает прием заявок на первую в истории премию за вклад в укрепление международного сотрудничества. Заявки принимаются до 31 августа 2025 года.

В связи с большим вниманием профессионального сообщества и некоммерческого сектора стран Евразии оргкомитетом было принято решение продлить прием заявок на премию до 31 августа.

Премия "Евразия" с призовым фондом 25 млн рублей реализуется совместно с Россотрудничеством. Соглашение было подписано на Питерском международном экономическом форуме в этом году.

Осенью 2025 года состоится церемония вручения первой в истории премии, направленной на общественное признание и поддержку личностей и организаций, внесших значительный вклад в социальное, экономическое и кросс-культурное развитие стран Евразии, продвижение народной дипломатии, сохранение исторической памяти и преодоление информационных барьеров между государствами постсоветского пространства.

Лауреаты премии будут названы в следующих номинациях: "Язык мира" за поддержку русского языка как средства международного общения; "Культурный код" за проекты в сфере искусства; "По зову сердца" за добровольческую деятельность; "Мосты дружбы" за содействие международному сотрудничеству; "Лидер Евразии" за личный вклад в развитие евразийского пространства; "Дело сердца" за вклад в воспитание подрастающего поколения, повышение грамотности населения в вопросах здоровья и волонтерскую деятельность; "Голос Евразии" за объективное освещение тем евразийской интеграции и борьбу с недостоверными фактами. Номинация "Память поколений" приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Специальная номинация "Яркий старт" поддержит начинающих активистов и инициативы с большим потенциалом. В номинации "Общественное признание" могут быть выдвинуты люди, проекты или организации, которые вносят значимый вклад в сохранение традиционных ценностей на территории Евразии.

"Мы создали премию "Евразия" для талантливых, активных и неравнодушных людей со всего континента. Мы рады видеть такой интерес и продлеваем сроки подачи заявок, чтобы дать возможность рассказать о себе ещё большему числу лидеров, которые проявляют себя в самых разных областях - в образовании, медицине, волонтёрстве, культуре и других сферах. Эта премия не просто награда, а вклад в общее будущее, в укрепление связей между странами и народами", - сказала депутат Госдумы, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова.

Справочно:

АНО "Евразия" - автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества, которая реализует гуманитарные проекты, направленные на сохранение традиционных ценностей и развитие межнационального общения. "Евразия" поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает проекты в сферах образования, медицины, молодежного обмена. Одно из главных направлений - поддержка школьников, студентов, молодых специалистов. Среди проектов - образовательные программы, обмены, стажировки в крупных государственных компаниях, медиашкола. Проект "Евразия" - это также профплатформы и форумы для преподавателей школ и вузов, гранты для журналистов и блогеров, поддержка проектов в области сохранения истории и культуры.

Попечительский совет организации возглавляет председатель Государственной думы Вячеслав Володин. В состав совета также входят вице-спикер Госдумы, руководитель оргкомитета движения "Победа 9/45" Борис Чернышов; первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по просвещению, председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова; главный редактор RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян; политик и меценат Илан Шор; председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков; генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.


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Теги:
Россия, Кыргызстан
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