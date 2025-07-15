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Кыргызские "дроноводы" сразились с Арменией и Россией в Кибервселенной

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- Анвар Ажиев
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В Москве прошел инклюзивный турнир по БПЛА "Мир танков" и "БПЛА фиджитал" с участниками из Кыргызстана и Армении. Для этого открыли международный телемост. В соревнованиях на равных участвовали сироты и молодые люди с инвалидностью. Турнир провели в рамках проекта "Кибервселенная равных возможностей".

Участники турнира, а это почти 300 человек, сразились в популярной компьютерной игре "Мир танков", управляли дронами, играли в дрон-баскетбол и оттачивали навыки полетов в симуляторе.

На площадке также были выставлены образцы военной техники, архивные документы и кинокадры. Для гостей мероприятия провели концерт с песнями времён Великой Отечественной войны.

На турнире кыргызская, армянская и российская молодежь объединилась вокруг общих культурно-исторических ценностей. Участники телемоста вспоминали героев: маршалов Ивана Баграмяна, Амазаспа Бабаджаняна и Павла Ротмистрова, которые сыграли ключевую роль в танковом сражении под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

Тогда советские люди, без разделения на национальности, все вместе воевали против фашистов, и эта баталия, известная как самое крупное в мире танковое сражение, стала переломным моментом Курской битвы. Причем именно там, на правом фасе Курской, или как ее еще называли, Огненной дуги, воевала 163-я Среднеазиатская дивизия, в которую входили кыргызы.

Из Кыргызстана на фронт отправилось около 360 тысяч человек, многие из которых не только на Курской дуге, но и в Сталинградской битве, героически участвовали в освобождении Киева и Берлина.

Киберспорт и международный телемост выступил символом единства братских народов, которые вместе сражались за свободу в годы Великой Отечественной войны. Организаторы турнира, АНО "Уникальный мир", подчеркивают, что это особенно важно, когда история переписывается.


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URL: https://www.vb.kg/448166
Теги:
Россия, Кыргызстан
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