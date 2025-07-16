Бекболотов: признание Россией Исламского Эмирата Афганистан логично

Секретарь совета национальной безопасности Республики Кыргызстан Бактыбек Бекболотов заявил, что признание Россией Исламского Эмирата Афганистан является логичным шагом, который способствует укреплению безопасности в регионе и стабилизации ситуации в стране. Мнение по этому поводу он высказал в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"На последнем заседании КССБ ОДКБ в Чолпон-Ате, не забывая о требованиях к международным обязательствам талибов по устранению угроз с афганской территории, были подтверждены намерения содействовать Афганистану в становлении в качестве мирной и стабильной страны и обозначена готовность сторон участвовать в международных усилиях по развитию Афганистана при центральной координирующей роли ООН, а также звучали новые призывы к международному сообществу наращивать гуманитарную помощь афганскому народу. В этом контексте вполне обоснованно и логично выглядит официальное признание Российской Федерацией Исламского Эмирата Афганистан.

Тем не менее, это не означает, что другие государства в скором времени поступят также. Каждое будет действовать, исходя из своих национальных интересов.

Кыргызстан, к примеру, как и другие государства региона, выстраивает прагматичную политику в отношении фактических властей Афганистана. Бишкек одним из первых сохранил дипломатическое присутствие в Кабуле, аккредитовал представителя Временного Правительства Афганистана в Бишкеке, оказал гуманитарную помощь афганскому народу, в том числе этническим кыргызам в афганском Памире, а также в сентябре 2024 года исключил "Талибан" из национального списка террористических организаций. Наша страна участвует в гуманитарных и региональных инициативах по стабилизации ситуации в Афганистане без заявлений о формальном признании нынешних афганских властей.

Резюмируя, скажу, что государствам – членам ОДКБ во имя обеспечения безопасности и стабильности, достижения целей в области устойчивого развития и укрепления добрососедских отношений, интересны те направления международного взаимодействия, где присутствует равноправный диалог на основе взаимного уважения, сохраняются принципы недопущения двойных стандартов, верховенства права, уважения исторических и культурных особенностей стран", - подчеркнул Бекболотов.