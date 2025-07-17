В Минсельхозе отчитались за ветеринарию, развитие животноводства и пастбищ

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики провело отчетное совещание Ветеринарной службы, службы развития животноводства, пастбищ и кормов за первое полугодие 2025 года. В совещании принял участие министр Бакыт Торобаев.

Директор службы Улугбек Кожобергенов представил доклад по следующим направлениям:

• Выполненные работы за шесть месяцев 2025 года;

• Принятие нормативно-правовых актов;

• Бюджет и финансирование, исполнение специального счёта;

• Эпизоотическая ситуация, ветеринарный контроль и проверки;

• Места убоя скота, скотобойни и их деятельность;

• Развитие животноводства, искусственное осеменение;

• Идентификация и цифровизация животных;

• Результаты лабораторных исследований;

• Работы в области пастбищ и кормов.

Бюджет службы на 2025 год утвержден в размере 971 млн 156,3 тыс. сомов. Уточнённый бюджет - 991 млн 217,3 тыс. сомов, из которых профинансировано 366 млн 043,6 тыс. сомов. Исполнение бюджета составило 36,9%.

Специальный счёт службы на 2025 год - 200 млн 983,5 тыс. сомов, из них на специальный счёт поступило 98 млн 740,1 тыс. сомов. Исполнение специального счёта - 49,1%.

В соответствии с резолюцией № 14 92-й сессии Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ) в мае 2025 года была повторно утверждена официальная программа по контролю ящура в Кыргызской Республике.

В феврале 2025 года по инициативе Ветеринарной службы прошёл форум по обмену опытом с экспертами ВОЗЖ по присвоению статусу ящура и бруцеллёза у овец и коз.

С 11 по 23 августа 2025 года эксперты Всемирной организации здравоохранения животных (ВОЗЖ МЭБ) проведут оценку PVS в Кыргызской Республике, охватывающую ящур у овец и коз. ВОЗЖ назначила соответствующих экспертов.

За 6 месяцев 2025 года по всей республике проверено 2 279 субъектов хозяйствования, наложено штрафов на сумму 1 млн 403 тыс. сомов.

В стране функционирует 117 скотобоен, из них 11 включены в реестр ЕАЭС. 72 скотобойни соответствуют ветеринарным требованиям, 45 - не соответствуют. Временно закрыто - 13, исключено из внутреннего реестра - 15.

В республике работают 43 скотных рынка. Соответствуют требованиям - 20, не соответствуют - 23, из них 7 - новые.

В настоящее время строится ещё 5 новых муниципальных скотных рынков: два в Кадамджайском районе и по одному в Ноокенском, Кочкорском и Ак-Талинском районах. Они скоро будут введены в эксплуатацию.

На территории республики работают 37 ветеринарных пропускных пунктов:

в аэропортах - 4,

на кыргызско-казахской границе - 7,

на кыргызско-узбекской - 6,

на кыргызско-таджикской - 5,

на кыргызско-китайской - 3,

на временных пунктах хранения - 4,

на железнодорожных станциях - 5,

и на внутренних ветеринарных постах - 3.

За 6 месяцев 2025 года экспортировано:

20 357 тонн молочной продукции,

12 772 800 штук яиц,

188,5 тонн рыбы и рыбной продукции,

3 538 тонн куриного мяса,

397,2 тонн колбасных изделий,

27 709 тонн шкур крупного рогатого скота.

Мероприятия в области племенного животноводства:

15 мая 2025 года приказом № 05/2-17/109 Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики утверждён список племенных заводов и ферм. В республике официально получили статус племенных 186 субъектов животноводства, которым были выданы соответствующие свидетельства.

Список племенных хозяйств по видам:

• Овцеводство – 75

• Козоводство – 5

• Крупный рогатый скот – 66

• Коневодство – 35

• Верблюдоводство – 5

• Птицеводство – 2

• Пчеловодство – 4

Общее количество племенного скота:

• Овцы – 52 580 голов

• Козы – 3 590 голов

• Лошади – 3 784 голов

• Верблюды – 14 500 голов

• Птица – 350 700 голов

Анализ искусственного осеменения животных по республике:

Станция "Элита" за 6 месяцев 2025 года произвела 4 819 литров жидкого азота и обеспечивает им технических осеменителей в регионах.

Если в первые 6 месяцев 2024 года искусственное осеменение проводилось на 264 пунктах - 44 642 головы ИММ, то за первые 6 месяцев 2025 года - на 191 пункте - 47 542 головы ИММ.