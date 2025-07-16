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Нацстатком: в Кыргызстане экспорт упал почти на треть

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- Светлана Лаптева
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По сообщению Нацстаткома КР за январь-февраль 2025 г внешняя и взаимная торговля Кыргызстана сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение произошло как за счет уменьшения объемов экспорта, так и импорта.

Общий объем товарооборота снизился в основном из-за падения экспорта на 27, процентов и снижение экспорт на 11.7процентов.

В структуре внешней торговли доля экспорта составила 14.5 процентов, а импорта 85,5.

Объем взаимной торговли с государствами-членами ЕАЭС за январь-май 2025 года составил 1,86 млрд дол, что на 7,4 меньше, чем годом ранее.

При этом экспорт в страны ЕАЭС снизился на 29,8 процентов, импорт вырос на 0,3 процента.

Основными партнерами остаются Россия - 67,3 процента ( от общего объема торговли в рамках ЕАЭС), Казахстан - 30,5 процентов.

Торговля с остальными государствами ( вне ЕАЭС) составила 3,91 млрд дол, сокращение на 17,3 процентов.

Из этого показатели на третьи страны пришлось 67,8 всего товарооборота, а именно 57 процентов экспорта и 69 процентов импорта.


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URL: https://www.vb.kg/448177
Теги:
экспорт, Кыргызстан
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