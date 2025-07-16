ООН выделит талибам 10 миллионов долларов на помощь возвращающимся афганцам

Движение "Талибан"* объявило о скором поступлении экстренной финансовой помощи от ООН в размере 10 миллионов долларов. Решение о выделении средств было принято по итогам встречи в Кабуле между представителями международной организации и заместителем премьер-министра в правительстве талибов Абдулом Саламом Ханафи.

Как сообщается, деньги пойдут на поддержку граждан Афганистана, массово возвращающихся из соседних стран - в основном из Ирана и Пакистана.

Во встрече приняли участие глава Миссии ООН по содействию Афганистану Роза Отунбаева и представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) Арафат Джамаль. По данным талибов, Отунбаева выразила обеспокоенность резким ростом числа депортаций афганцев из Ирана, отметив, что в случае сохранения этой тенденции гуманитарные службы окажутся перегруженными.

Несмотря на общее сокращение международного финансирования гуманитарных программ в Афганистане, Отунбаева заверила, что ООН не откажется от поддержки уязвимого населения, в первую очередь тех, кто вынужден возвращаться домой в тяжёлых условиях.

Она также заявила, что на уровне международного сообщества ведутся переговоры о прекращении массовых депортаций из соседних стран. По словам дипломата, предпринимаются усилия по защите прав афганских мигрантов и поиску устойчивых решений.

В свою очередь, Арафат Джамаль поблагодарил местные власти и жителей за прием репатриантов на фоне ухудшающейся экономической ситуации. Он сообщил, что УВКБ ООН уже выделило 10 миллионов долларов на первоочередную помощь - жильё, питание, медицинское сопровождение и психосоциальную поддержку.

Абдул Салам Ханафи подчеркнул, что афганские власти не справятся с последствиями массового возвращения мигрантов в одиночку. По его словам, страна сталкивается с масштабной гуманитарной катастрофой, и без участия мирового сообщества эту нагрузку не выдержать.

Ранее представитель ООН Арафат Джамаль заявил, что в 2025 году в Афганистан могут вернуться до 3 миллионов человек. Это серьёзно обострит гуманитарный кризис: уже сегодня более половины населения зависит от международной помощи.

По мнению экспертов, гуманитарная ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США и ряд других стран урезали финансирование гуманитарных проектов.