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В Госдуме России предложили ограничить переводы мигрантов за границу

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- Светлана Лаптева
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В России обсуждают новую инициативу, касающуюся денежных переводов трудовых мигрантов. Как сообщает ТАСС, депутаты фракции "Новые люди" Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин обратились к главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной с предложением ужесточить правила трансграничных транзакций.

Авторы инициативы считают, что сегодня отсутствуют эффективные механизмы контроля, позволяющие соотносить суммы переводов с официальными доходами иностранных работников. Это, по их мнению, даёт возможность скрывать нелегальные доходы, уклоняться от налогов и беспрепятственно вывозить средства из страны.

Среди предложений - запрет на переводы, превышающие задекларированную заработную плату, а также обязательное представление налоговых деклараций при отправке крупных сумм за рубеж. Дополнительный контроль за такими операциями, по мнению парламентариев, должны взять на себя банки.

Кроме того, 11 июля депутат Сардана Авксентьева направила письмо министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, где предложила ввести ещё одно условие при получении гражданства - уплату налогов на сумму не менее 10 миллионов рублей за весь период пребывания иностранца в России.

Инициатива уже вызвала широкий резонанс, особенно в регионах, где тру


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URL: https://www.vb.kg/448186
Теги:
миграция, Россия
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