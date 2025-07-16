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КФС: Ташиев не владеет акциями ни одного футбольного клуба

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз (КФС) выступил с официальным заявлением в связи с появившейся в СМИ информацией о том, что председатель КФС Камчыбек Ташиев якобы приобрёл долю в словацком футбольном клубе АС "Тренчин". Союз решительно опроверг эти слухи, заявив, что Ташиев не владеет акциями ни одного футбольного клуба - как в Кыргызстане, так и за его пределами.

В КФС подчеркнули, что организация активно развивает международное сотрудничество исключительно в интересах отечественного футбола. Главные цели этой работы - привлечение инвестиций, обмен опытом, а также повышение квалификации кыргызстанских специалистов за счёт партнёрства с зарубежными клубами.

В числе успешно реализованных проектов:

- открытие Академии "Барса" в Джалал-Абаде при поддержке ФК "Барселона";

- установление контактов с английским клубом "Астон Вилла";

- сотрудничество с ФК "Тренчин", благодаря которому два кыргызстанских футболиста прошли подготовку в клубе, а один тренер проходит обучение в его структуре.

КФС отметил, что международные связи строятся с приоритетом национальных интересов и направлены на укрепление и развитие футбольной инфраструктуры страны. Союз также сообщил, что получает новые предложения о сотрудничестве от зарубежных клубов, и эта работа будет продолжена.


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URL: https://www.vb.kg/448188
Теги:
Камчыбек Ташиев
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